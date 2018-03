Danko v Budapešti: V4 žije súčasnosťou a rieši súčasné problémy

Vyšehradská štvorka (V4) je symbolom toho, ako dokážu jej krajiny žiť súčasnosťou, a riešiť súčasné problémy. Povedal to v piatok v Budapešti po schôdzke predsedov parlamentov krajín V4 predseda Národnej rady SR Andrej Danko.

V maďarskej metropole sa okrem Danka zišli predseda českého Senátu Milan Štěch, predseda Poslaneckej snemovne ČR Radek Vondráček, predseda maďarského parlamentu László Kövér, predseda dolnej komory poľského parlamentu Marek Kuchciňski a predseda poľského Senátu Stanislaw Karczewski.

Podľa Dankových slov zo schôdzky vyplynulo, že štáty V4 a ich občania majú tie isté problémy, čo sa týka sociálnej neistoty, miezd, ochrany trhu, kvality potravín a mnohých iných otázok, ktoré pociťujú ako krivdu.

„Je veľmi dôležité, že v rámci Európske únie štáty V4 dokážu komunikovať, pripravovať sa legislatívne, a súčasne sa aj vzájomne učiť, a na niektoré problémy Európsku úniu spoločne upozorňovať,“ zdôraznil Danko, pričom ako príklad v tejto súvislosti uviedol problematiku migrácie.

„Som rád, že maďarské predsedníctvo posunulo V4 v rámci spolupráce národných parlamentov ešte ďalej, máme za sebou niekoľko rokovaní príslušných výborov, ktoré oveľa intenzívnejšie dnes vymieňajú vzájomné informácie, a súčasne sa aj legislatívne kvalitne pripravujú na normy, ktoré chránia našich občanov,“ dodal.

Predsedovia podľa neho otvorili aj otázku spoločnej bezpečnosti, spoluprácu v obrannom priemysle a sociálnom systéme a otázku ochrany rodín. „Veľmi sa mi páči myšlienka – budem ju politicky presadzovať – , aby tak, ako je v Maďarsku na základných školách strava pre deti zadarmo, aby sme to dosiahli aj na Slovensku,“ povedal.

Formát V4 podľa Danka pravidelne potvrdzuje svoju opodstatnenosť a ponúka unikátnu platformu pre výmenu názorov, zdieľanie osvedčených postupov a zbližovanie stanovísk vo všetkých otázkach spoločného záujmu.

Danko chce podľa vlastných slov presadzovať, aby v Európskom parlamente mali zastúpenie aj členovia národných parlamentov.

„Aj počas nášho predsedníctva V4 sa budem usilovať o to, aby aspoň jedna komora v EÚ parlamente bola národná. Práve my, krajiny V4, sme stredom Európy, a preto sa k Európe musíme stavať zodpovedne. Musíme sa snažiť, aby národy a štáty strednej Európy navzájom nestáli proti sebe, ale aby naďalej rozumne spolupracovali a zlepšovali kvalitu života svojich obyvateľov,“ podotkol predseda parlamentu.

Ku kauze vraždy novinára na Slovensku sa predsedovia parlamentov V4 podľa jeho slov nevyjadrovali.

V súvislosti so štvrtkovou schôdzkou s predstaviteľmi Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Danko povedal, že urobí všetko pre to, aby zo strany Slovenskej republiky existovala ešte väčšia súčinnosť v oblastiach, ktoré Slovákov v Maďarsku najviac zaujímajú, teda vo vzdelávaní a kultúre.

„Tých Slovákov tu už nežije toľko, nie je to absolútne porovnateľné s Maďarmi na Slovensku, ale ja vždy hovorím, že dôležitá je reciprocita, a chcel by som, aby všetci naši krajania mali také isté podmienky, ako my dávame národnostným menšinám na Slovensku,“ povedal v reakcii na otázku TASR predseda NR SR.