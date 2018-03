Stabilita či neistota? Nemci čakajú odpoveď

Stephan Weil, sociálnodemokra­tický krajinský premiér Dolného Saska, varoval, že nesúhlas členskej základne by bol nepríjemnou správou: „Bolo by to zlé pre Európu, Nemecko aj našu stranu. Nastalo by obdobie neistoty.“ Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce presadzovať reformy v eurozóne, ale vznikla by prekážka, keby nemal silného partnera v podobe stabilnej nemeckej vlády.

Hlasovať mohlo približne 463-tisíc straníkov. S istotou sa nedá predpokladať, že sa väčšina prikloní k rozhodnutiu politických špičiek. Výsledok referenda bude známy v nedeľu ráno. O názorovom rozdelení v sociálnej demokracii napovedá jej januárov zjazd, na ktorom sa diskutovalo, či sa majú vôbec uskutočniť rozhovory o možnej koalícii. Tento postup si získal väčšinovú podporu, ale hlasovalo zaň len 56 percent delegátov. V celej členskej základni pritom účasť v ďalšej vláde s Merkelovou nemusí mať viac stúpencov ako odporcov. Ukázali to cvičné hlasovania niektorých straníckych buniek, kde sa často vyslovila za veľkú koalíciu menšina zúčastnených.

Medzi hlavné dôvody skepsy patrí presvedčenie, že sociálna demokracia sa po boku konzervatívcov nemôže dostatočne profilovať, a tiež obava, že by sa strana už v tretej koalícii s Merkelovou za posledné štyri volebné obdobia znovu oslabila. V septembrových voľbách dosiahla najhorší výsledok od druhej svetovej vojny, keď získala len 20,5 percenta hlasov. Aktuálne prieskumy verejnej mienky dokonca prisudzujú sociálnym demokratom menej ako pätinu všetkých nemeckých voličov.

Keby sa v referende rozhodlo o pokračujúcej spolupráci s politickým táborom Merkelovej, postavila by sa na čelo vlády už štvrtýkrát. V takom prípade by ju Spolkový snem opakovane potvrdil vo funkcii kancelárky 14. marca.

Odmietnutie veľkej koalície by nepochybne viedlo k politickej kríze. Východiskom by zrejme bola jedna z dvoch možností – zostavenie menšinovej vlády konzervatívcov, s čím Nemecko nemá skúsenosť, alebo vypísanie predčasných volieb.

Po nedávnom odstúpení Martina Schulza z čela strany by mali za jeho nástupkyňu na jarnom zjazde zvoliť Andreu Nahlesovú. V Nemecku by tak v prípade vzniku veľkej koalície mali hlavné slovo dve ženy.