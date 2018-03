Južná Kórea vyšle do KĽDR dvoch vysokých bezpečnostných predstaviteľov

Juhokórejský prezident Mun Če-in v najbližších dňoch vyšle do Pchjongjangu dvoch vysokopostavených bezpečnostných predstaviteľov. Informovala o tom v nedeľu tlačová agentúra Jonhap s odvolaním sa na nemenovaného Munovho spolupracovníka.

Podľa citovaného zdroja by mali vyslanci doručiť severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi list od juhokórejského prezidenta. Mali by tiež prediskutovať Kimovu nedávnu ponuku na uskutočnenie summitu lídrov oboch Kóreí. Návšteva by sa mala zrejme uskutočniť na budúci týždeň.

Do severokórejskej metropoly by mali ako osobitní vyslanci zamieriť riaditeľ Národnej spravodajskej služby (NIS) Sun Hun a šéf Národného bezpečnostného úradu (NSO) Čong Ji-jong.

Juhokórejský prezident už vo štvrtok avizoval, že pošle do Pchjongjangu svojho osobitného vyslanca ako recipročný krok za návštevu sestry severokórejského vodcu Kim Jo-džong, ktorá sa zúčastnila na otvorení zimných olympijských hier v Južnej Kórei. Stretla sa pritom s Mun Če-inom a odovzdala mu pozvanie svojho brata na návštevu Severnej Kórey.

Jonhap pripomína, že riaditeľ NIS sa podieľal na sprostredkovaní už dvoch historických summitov predstaviteľov oboch Kóreí v rokoch 2000 a 2007. Šéf NSO udržiava úzke kontakty s poradcom amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Herbertom Raymondom McMasterom.