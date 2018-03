Vláda bude rovnaká. Nemecko je iné

Pokračovanie veľkej koalície CDU/CSU a SPD pod vedením kancelárky Angely Merkelovej v nedeľu definitívne oznámili sociálni demokrati. Potvrdil to výsledok ich straníckeho referenda. Pre Merkelovú to bude už štvrté obdobie v kancelárskom kresle. Prvé a tretie strávila práve vládnutím vo veľkej koalícii.

A teraz jej to približne 464-tisíc členov SPD umožnilo opäť. Pomerne jasne sa vyslovili za pokračovanie spolupráce s Merkelovou, keď za bolo 66 percent zúčastnených. Je to viac, ako mnohí pozorovatelia očakávali. Ale o desať percent menej v porovnaní s výsledkom, keď sociálna demokracia rozhodovala o veľkej koalícii v roku 2013.

Sčítanie hlasov vo vnútrostraníckom referende sociálnej demokracie sa začalo v Berlíne v sobotu podvečer. V nedeľu oznámili, že väčšina členskej základne podporila vládnu koalíciu s konzervatívcami. Autor: SITA/AP

Politická neistota

"Hlasovanie členov SPD za koaličnú dohodu s CDU/CSU ukončilo dlhšie trvajúce obdobie politickej neistoty v Nemecku a v EÚ,“ reagoval pre Pravdu analytik Pepijn Bergsen z organizácie Economist Intelligence Unit. "Nemecká politika však bude menej stabilná a predvídateľná.

Tento výsledok krízu identity SPD nevyriešil. Sociálna demokracia sa bude snažiť viac ako doteraz dištancovať sa od Merkelovej CDU. Pravdepodobne to povedie ku konfrontácii v koalícii. Okrem toho samotná CDU bude zaneprázdnená hľadaním náhrady za kancelárku, keďže to bude jej posledné obdobie vo vláde,“ predpokladá Bergsen.

Zatiaľ však z koalície znie optimizmus. Dočasný šéf SPD Olaf Scholz vyhlásil, že konečne sú veci jasné. "Nebolo to jednoduché rozhodnutie pre sociálnu demokraciu. V diskusii sme sa však zblížili. Dáva nám to silu na proces obnovy, ktorý máme pred sebou,“ uviedol Scholz. "Gratulujem SPD k jasnému výsledku a teším sa na ďalšiu spoluprácu v prospech krajiny,“ uviedla Merkelová vo vyhlásení prostredníctvom sociálnej siete Twitter. Kancelárku nanovo zvolí nemecký parlament pravdepodobne 14. marca.

Vo veku 64 rokov bude Merkelová vo svojom kabinete najstaršia. Aj to naznačuje, že jej éra sa pomaly chýli k záveru. Veď v kancelárskom kresle je od roku 2005. Nemecko je za posledných viac ako desať rokov kľúčovou krajinou, čo sa týka rozhodnutí v rámci Európskej únie. Pred Berlínom však stoja nové skúšky a Merkelovej postavenie je slabšie ako doteraz.

Hlasovanie členov SPD za koaličnú dohodu s CDU/CSU ukončilo dlhšie trvajúce obdobie politickej neistoty v Nemecku a v EÚ. Pepijn Bergsen, analytik

Nemecko doma a v EÚ

Na domácej scéne to súvisí s úspechom krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD). Keďže CDU/CSU a SPD vytvorili veľkú koalíciu, najväčšou opozičnou stranou budú práve radikáli. AfD prebrala časť voličov kresťanským demokratom. Išlo najmä o ľudí, ktorí neboli spokojní s príliš ústretovým postojom Merkelovej k migrantom.

Ešte výraznejšie však AfD načrela do volebného košiara SPD, keď k sebe láka ľudí z nižších ekonomických vrstiev, ktoré ešte nedávno hlasovali za ľavicu. Krajná pravica sa dokonca v jednom prieskume dostala už pred sociálnych demokratov, ktorých by teraz volilo len 16 až 17 percent Nemcov.

Nemecký politológ Christian Schweiger z univerzity v Chemnitzi pripomína, že krajinu môže čakať v budúcnosti aj rakúsky scenár. Teda, že z AfD sa stane jedna z hlavných politických strán, ktorá bude v popularite konkurovať dlhodobo fungujúcim subjektom, dokonca ich môže v prieskumoch preskočiť. Minimálne, čo sa týka SPD.

"Sociálna demokracia sa zase zaviazala k veľkej koalícii. A podobne je to vo viacerých prípadoch na regionálnej úrovni. Posilňuje to AfD,“ myslí si Schweiger. "Pre mnohých voličov sa stáva krajná pravice jedinou alternatívou. Lebo je to pre nich jediná strana, ktorej podporou získavajú niečo iné, ako je Merkelová či nejaká podoba veľkej koalície. Preto sa obávam, že AfD sa bude postupne tlačiť do regionálnych vlád a možno sa raz dostane k moci aj na federálnej úrovni,“ povedal pre Pravdu Schweiger.

Menej stabilná domáca politická situácia v Nemecku môže prispieť k obmedzeniu vplyvu Berlína na európskej úrovni. "Väčšina partnerov v EÚ si vydýchla, že už máme opäť vládu pod vedením Merkelovej, lebo ju pokladajú za mimoriadne dôležitú. Francúzsky prezident Emmanuel Macron už čaká so svojimi návrhmi,“ vysvetľuje Schweiger. "Nová nemecká vláda hovorí stále o Európe. Ale tlak na ďalšiu ekonomickú a politickú integráciu EÚ nie je príliš populárny v konzervatívnych kruhoch kresťanských demokratov. A môže pridať ďalších voličov AfD,“ myslí si politológ.

V júni má byť na stole nemecko-francúzsky návrh na reformy v eurozóne. Začali sa tiež rokovania o budúcom rozpočte EÚ bez Británie a únia by mala v najbližších mesiacoch vyriešiť otázky týkajúce sa zmien v migračnom a azylovom systéme.

"Kabinet v Berlíne je dôležitý pre EÚ. Bez neho by bolo pre úniu veľmi zložite, pravdepodobne až nemožné, pohnúť sa v najbližších mesiacoch smerom k nejakým zmysluplným reformám. V koaličnej dohode sa strany vyjadrili, že sú ochotné pridať sa k tlaku Macrona na zmeny v EÚ a eurozóne. Ale nebolo by som v tom prílišný optimista,“ reagoval Bergsen.