Južná Kórea vyslala do Pchjongjangu desaťčlennú delegáciu

Juhokórejský prezident Mun Če-in vyslal v pondelok do Severnej Kórey desaťčlennú delegáciu pozostávajúcu i z dvoch vysokopostavených bezpečnostných predstaviteľov. Dvojdňovou návštevou chce Soul presvedčiť Pchjongjang, aby obnovil dialóg o denuklearizácii so Spojenými štátmi i medzinárodným spoločenstvom, uviedol podľa agentúry Jonhap šéf vyslanej delegácie.

Čong Ji-jong, šéf juhokórejského Národného bezpečnostného úradu (NSO), ďalej povedal, že bude Severu tlmočiť Mun Če-inovo odhodlanie na denuklearizáciu Kórejského polostrova a dosiahnutie trvalého mieru.

„Plánujeme komplexne diskutovať o pokračovaní rokovaní medzi Kóreami a tiež o dialógu medzi Severnou Kóreou a medzinárodným spoločenstvom vrátane Spojených štátov,“ uviedol Čong Ji-jong podľa agentúry DPA krátko pred odletom do Pchjongjangu.

Dovedna desaťčlenná juhokórejská delegácia, v ktorej figuruje aj riaditeľ Národnej spravodajskej služby (NIS) Sun Hun, by mala v Pchjongjangu ostať do utorka. Či sa vyslanci osobne stretnú aj so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, doposiaľ nie je známe.

Cesta je reakciou, respektíve recipročným krokom za návštevu sestry severokórejského vodcu Kim Jo-džong, ktorá sa vo februári zúčastnila na otvorení zimných olympijských hier v Južnej Kórei. Stretla sa pritom s Mun Če-inom a odovzdala mu pozvanie svojho brata na návštevu Severnej Kórey.

Juhokórejský prezident pozvanie privítal, uviedol však, že jeho stretnutie so severokórejským vodcom si vyžaduje splnenie určitých podmienok, ako napríklad obnovu dialógu medzi KĽDR a USA. Severokórejský generál Kim Jong-čchol následne povedal, že Pchjongjang „je dostatočne odhodlaný viesť dialóg medzi Severnou Kóreou a Spojenými štátmi“, pripomenula agentúra Jonhap.