Taliani dali prednosť antisystémovým stranám, ukazujú výsledky

Luigi Di Maio, šéf populistického Hnutia piatich hviezd (M5S), si nárokuje právo zostaviť vládu. Táto protisystémová strana získala vo voľbách podľa predbežných výsledkov 32 percent hlasov, voľby podľa všetkého však vyhrala stredopravá koalícia (37 percent hlasov). Strany ľavého stredu volilo približne 23 percent voličov. Žiadny politický blok nezískal parlamentnú väčšinu.

„Je našou povinnosťou dať Taliansku vládu … Sme (M5S) politickou silou, ktorá zastupuje celú krajinu, čo o ostatných formáciách povedať nemôžem. Z tejto pozície by sme mali vládu nevyhnutne zostaviť my,“ povedal na tlačovej konferencii v Ríme 31-ročný Di Maio. Hnutie je podľa neho „pripravené rokovať so všetkými stranami“ – M5S je novo ochotných ísť do vládnej koalície s ďalším partnerom, čo predtým rázne odmietalo.

M5S sa propaguje sa ako protestná strana, ktorá by mohla obrodiť taliansku politiku. Stojí na internetovej platforme. Jeho členovia o kandidátoch aj stanoviskách hlasujú na internete, ktorý propagujú ako nástroj priamej demokracie, a prepožičiavajú tak strane imidž transparentného a rovnostárského hnutia.

Formáciu založil v októbri 2009 komik Beppe Grillo, ale jej dnešná tvár je značne umiernenejšia. Program hnutia kladie dôraz na hospodársku agendu a na boj s korupciou. Strana počas predvolebnej kampane utlmila svoju skôr euroskeptickú rétoriku. M5S sa stavia radikálne k migrácii, chce vyhostiť do krajín pôvodu stovky tisíc ľudí, ktorí v Taliansku prebývajú bez dokumentov.