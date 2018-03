Politológ k Taliansku: Keď sa každý pasuje za víťaza, kompromisy nečakajte

Situácia po nedeľných parlamentných voľbách v Taliansku je nejasná. Žiadna zo strán, ktoré sa pasujú za víťazov, nezískalo absolútnu väčšinu v parlamente. Tvorenie veľkej koalície bude náročné a Európu by mohlo stáť viac než podobná situácia v Nemecku. Pre TASR to v rozhovore uviedol taliansky politológ Francesco Niccolo Moro.

Protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S) je najväčšou stranou s takmer tretinou získaných hlasov. Avšak strany pravicovej koalície združenej okolo krajne pravicovej Ligy Severu (LN) a hnutia Vpred Taliansko (FI) vedeného expremiérom Silviom Berlusconim obsadia v dolnej komore parlamentu najviac kresiel. Žiadne z nich však nezískalo väčšinu v Senáte ani v Poslaneckej snemovni, spresnil Moro.

Protieurópsku rétoriku zmiernili

Povolebná spolupráca M5S a Ligy Severu je pritom podľa politológa z Bolonskej univerzity síce možná, ale nereálna: „Hnutia majú vo svojich programoch veľké rozdiely… Keď sa každý pasuje za víťaza, kompromisy nemožno očakávať.“

Taliansky politológ Francesco Niccolo Moro. Autor: unibo.academia.edu

Po voľbách nastali obavy z toho, že do talianskeho parlamentu sa dostali hnutia so smerovaním proti Európskej únii. Politológ však pripomenul, že aj M5S, aj pravicová koalícia ešte pred voľbami svoju protieurópsku rétoriku zmiernili. „Obe hnutia chcú vidieť reformovanú Európu, budú požadovať zmeny, vylepšenie podmienok v už vyrokovaných dohodách. O referende či odstúpení od jednotnej meny však už nehovorili,“ ozrejmil.

Rokovania budú dlhé

Moro si v tejto súvislosti myslí, že v dohľadnom čase sa veľkých zmien Európa obávať nemusí. „Situácia sa odzrkadlí na finančných trhoch, ale veľké zmeny v zahraničnej politike sa nedajú očakávať, pretože zatiaľ na svojom mieste zotrvá stredoľavá vládnuca garnitúra,“ vysvetlil politológ.

Výsledky nedeľného hlasovania budú teda podľa neho viesť k úsiliu o vytvorenie vlády, ktoré bude trvať dlhšie a prinesie so sebou aj istú neistotu. „Je ťažké predpovedať, koľko by mohli snahy o sformovanie vlády trvať. Môžu však priniesť obdobie nestability,“ vyhlásil odborník a dodal, že toto obdobie by vzhľadom na krehkú ekonomiku Talianska mohlo Európu „stáť viac než podobná situácia napríklad v Nemecku“.