Nemecká armáda plánuje rozšíriť protiteroristickú misiu v Iraku

Nemecká armáda plánuje rozšíriť svoju misiu proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS) v Iraku na celú krajinu.

Namiesto poskytovania výcviku príslušníkom kurdských milícií v severnej časti Iraku by tak mala podporovať aj ozbrojené sily podliehajúce vláde v Bagdade, informovala v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na získaný návrh príslušného mandátu.

Uvedený návrh má nemecká vláda posúdiť túto stredu. Na základe plánu má využívanie nemeckých prieskumných a tankovacích lietadiel v Iraku a Sýrii pokračovať ako doteraz, najvyšší počet nemeckých vojakov zapojených do irackej misie by však mal poklesnúť z 1350 na 800. Dôvodom tohto poklesu je podľa DPA to, že Nemecko stiahne z daného regiónu jednu zo svojich fregát.

Plánovaná reorganizácia je spájaná s úspechom, ktorý v poslednom období dosiahli sily medzinárodnej koalície proti IS v Iraku a Sýrii. Takmer všetky územia okupované IS boli totiž získané späť a pretrvávajúca vojenská prítomnosť by mala zabrániť opätovnému vzostupu tejto organizácie, uvádza sa v návrhu.

Rozšírením pôsobenia nemeckých síl v Iraku chce Berlín zároveň prispieť k „náležitej rovnováhe“, pokiaľ ide snahy severoirackých Kurdov o nezávislosť od zvyšku Iraku.

Nový mandát nemeckých síl ma platiť sedem mesiacov. Nadobudnutie účinnosti sa očakáva 1. apríla, pričom náklady sú odhadované na 69,5 milióna eur.