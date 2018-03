Česi vyšli do ulíc povedať nie obušku

Jeho zvolenie hlasmi nielen komunistov a krajnej pravice zo xenofóbnej strany Tomia Okamuru, ale aj časťou poslancov hnutia ANO vedeného premiérom v demisii Andrejom Babišom, vyvolalo vo verejnosti vlnu rozhorčenia. Tá sa v pondelok vzopäla na hromadné pouličné protesty vo vyše desiatke miest.

Účasť na večerných demonštráciách, z ktorých najväčšia sa konala na Václavskom námestí v Prahe, vopred prisľúbilo 16-tisíc ľudí. Ďalších 35-tisíc prejavilo záujem o protesty. Na zhromaždeniach aktivisti zbierali podpisy za voľbu nového predsedu komisie. Petíciu chcú predložiť parlamentu už v stredu. Akcia vyvrcholila, keď protestujúci spoločne zdvihli nad hlavy symbolické papierové "nie-obušky”, ako aktivisti nazvali zrolované hárky.

Ondráček, ako mladý príslušník pohotovostného pluku Zboru národnej bezpečnosti (SNB), mlátil obuškom ľudí na rovnakom Václavskom námestí, kde sa v pondelok proti jeho zvoleniu protestovalo. „Páčili sa mi uniformy, páčia sa mi dodnes, možno i disciplína s tým spojená, ktorú aj dodnes mám v sebe zakódovanú, a tak i dodnes pracujem a budem tak pracovať i naďalej,“ povedal po svojom zvolení. Výzvy na ospravedlnenie sa odmietol.

Bola to chyba, asi moja. Andrej Babiš, český premiér v demisii

„Že som pracoval v SNB, mi ľúto nie je. V profesijnom živote by som žiadne veci nemenil. Domnievam sa, že som nikdy neporušil zákony tejto krajiny,“ povedal muž, ktorý sa v minulosti verejne priznal nielen k rozháňaniu demonštrantov pred novembrom 1989, ale aj k tomu, že obušok použil aj proti žene.

„Človek, ktorý ako príslušník bezpečnostných zborov SNB bil demonštrantov pri Palachovom týždni v roku 1989 (a nič neľutuje), by nemal zastávať takú zodpovednú a symbolicky významnú funkciu predsedu parlamentného orgánu, kontrolujúceho prácu bezpečnostných zložiek,“ napísali zvolávatelia protestov na sociálnej sieti.

"Jeho zvolenie je odstrašujúcim pokračovaním trendu, keď sú extrémistické názory legitimizované ako nová spoločenská norma,” citoval portál iDnes Vojtěcha Otevřela, jedného z organizátorov petície.

Za odvolanie Ondráčka sa vyslovil aj Babiš, ktorého hnutie vyjednáva o podpore vlády s komunistami. Tí Ondráčka od konca minulého roku opakovane navrhovali do funkcie, do ktorej ho pred štyrmi dňami napokon presadili. V tajnej voľbe prešiel Ondráček o jediný hlas. Premiér v demisii uznal, že nesie časť viny na zvolení Ondráčka, hoci on sám v snemovni pri hlasovaní chýbal a proti voľbe kontroverzného kandidáta sa viackrát verejne vyslovil.

„Je pravda, že keby som bol dôraznejší, asi by to tak nedopadlo,“ citovala v pondelok Babiša agentúra ČTK. Hoci voľba bola tajná, šéf ANO pripustil, že bez hlasov časti jeho poslancov by Ondráček nemohol byť zvolený. „Bola to chyba, asi moja,“ napísal.

„Náš klub bol rozpoltený v tejto otázke, v utorok máme klub, tam sa o tom poradíme,“ poznamenal Babiš. "Na druhej strane je jasné, že nebol zvolený len našimi hlasmi,“ dodal a stranám demokratickej opozície odkázal, že vysokou neúčasťou svojich poslancov pomohli znížiť kvórum a zvoliť Ondráčka.

Babiš už v nedeľu večer v príspevku na sociálnej sieti vyzval Ondráčka na rezignáciu a dodal, že ak niekto nenavrhne jeho odvolanie, urobí to on sám. Opozičná ODS ho vzala za slovo a podľa jej predsedu Petra Fialu odvolanie Ondráčka navrhne. Ľudovci zase chcú iniciovať, aby sa o tom hlasovalo verejne.