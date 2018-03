Kim Čong-un vraj chce 'energicky presadzovať' zbližovanie Kóreí

Podľa agentúry Reuters to uviedla severokórejská štátna agentúra KCNA. Prezident Južnej Kórey Mun Če-in povedal, že jeho krajina musí zlepšovať obranyschopnosť voči severokórejským raketám nehľadiac na prebiehajúce rozhovory.

„Musíme so severom hovoriť ohľadom vytvorenia denuklearizovaných zón polostrova, ale zároveň musíme sústrediť všetko úsilie do rýchleho a efektívneho vytvorenia obrany proti severokórejskému jadrovému a raketovému programu,“ povedal Mun s tým, že bude naďalej pracovať na systéme spoločnej obrany so Spojenými štátmi.

Juhokórejská delegácia sa po rozhovoroch v Severnej Kórei vrátila do vlasti. Malo sa na nich riešiť tiež nadviazanie dialógu medzi KĽDR a USA, o tomto aspekte sa však podľa Reuters zatiaľ žiadne informácie neobjavili. Ide o prvé stretnutie Kim Čong-una so zástupcami Južnej Kórey od konca roku 2011, keď sa ujal moci.

Obe strany údajne dospeli k „uspokojivej dohode“ ohľadom uskutočnenia ďalších stretnutí. Hovorca úradu juhokórejského prezidenta uviedol, že delegácia Soulu sa okrem severokórejského vodcu stretla aj s jeho manželkou, ďalej s jeho sestrou Kim Jo-Čong, ktorá sa vo februári zúčastnila na otváracom ceremoniále zimných olympijských hier v Pjongčchangu. V utorok majú návštevu uzavrieť ďalšie rokovania so severokórejskými činiteľmi.

Prebiehajúce rozhovory sú súčasťou aproximácie spojenej so zimnou olympiádou, napísala spravodajská spoločnosť BBC. Pentagon v súvislosti s obnovenými rozhovormi medzi Severnou a Južnou Kóreou vyjadril „opatrný optimizmus“. Ešte tento týždeň by mala juhokórejská delegácia navštíviť Washington, aby americkú vládu upovedomila o priebehu rokovaní v Pchjongjangu.