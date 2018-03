Katalánsky parlament má hlasovať o premiérovi regiónu 12. marca

Ten zároveň po rokovaní s parlamentnými stranami navrhol na tento úrad separatistického lídra Jordiho Sáncheza, ktorý je ale od vlaňajšieho októbra vo väzbe pre obvinenie zo vzbury za snahy o nezávislosť Katalánska. Sánchez už podľa denníka La Vanguardia požiadal španielsky najvyšší súd o uvoľnenie z väzby.

Sánchezov advokát požiadal sudcu najvyššieho súdu Pabla Llarenu o prepustenie svojho mandanta, pretože podľa neho nehrozí, že by sa vyhýbal súdnemu konaniu. Ako ďalší dôvod uviedla obhajoba, že súd by mal ctiť prezumpciu neviny a Sánchezove politické práva na výkon poslaneckého mandátu. Podľa súčasných pravidiel sa musí Sánchez hlasovania o jeho uvedení do úradu premiéra zúčastniť osobne.

Sáncheza navrhol na premiéra bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont, ktorého kandidatúru na tento úrad koncom januára zablokoval ústavný súd. Puigemont je totiž od konca októbra v Belgicku, kam ušiel po tom, čo bol spolu s ďalšími ministrami svojej vlády Madridom zosadený a najvyšším súdom obvinený zo vzbury pre snahy o nezávislosť Katalánska.

Katalánsko je od konca minulého októbra pod priamou správou španielskej vlády, ktorá má trvať do tej doby, než bude ustanovená nová regionálna vláda.