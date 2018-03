ČSSD podporí odvolanie komunistu Ondráčka z GIBS-u, Babiša obviňuje z pokrytectva

Poslanci ČSSD podporia odvolanie Zdeňka Ondráčka (KSČM) z čela komisie pre kontrolu Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov (GIBS). Hlasovať by sa o tom podľa nich malo tajne.

Zmenu postoja premiéra Andreja Babiša (ANO), ktorý cez víkend začal ku zvoleniu Ondráčka vystupovať kriticky, označili sociálni demokrati za pokrytectvo. Podľa nich bola dohoda medzi ÁNO a KSČM o podpore Ondráčka od začiatku.

Predseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka kritizoval Babišovo vyjadrenie, že za zvolenie Ondráčka môžu tie strany, ktoré neboli plne zastúpené na rokovaní Snemovne v čase hlasovania. „Podľa nášho názoru je to ukážka cynizmu, alibizmu a pokrytectva Andreja Babiša. Ja som bol pri tých rokovaniach o obsadení funkcií v Snemovni a už niekedy na prelome októbra a novembra hnutie ÁNO sľúbilo komunistom, že budú hlasovať za ich nominanta na funkciu predsedu komisie pre kontrolu GIBS“, povedal.

Babiš podľa neho mohol zvoleniu Ondráčka zabrániť. „Bohato by stačilo minulý týždeň, kedy poslanci ANO hlasovali za pána Ondráčka, aby Andrej Babiš povedal, že pre neho hlasovať nemajú. On sa samozrejme zľakol verejnej mienky, demonštrácií, ktoré sa v pondelok odohrali na námestí mnohých miest v Českej republike, a otočil,“ povedal Chvojka.

ČSSD teraz podporí návrh na odvolanie Ondráčka, nesúhlasí ale s predstavou ľudovcov, že by sa o tom malo hlasovať verejne. „Tajne bol zvolený, tajne má byť odvolaný, aby nebolo pochýb o tom, že skutočne odvolaný je. A tiež odmietame to, aby tí, ktorými hlasmi bol kolega Ondráček zvolený, si zrazu robili z Poslaneckej snemovne divadlo, ako kto hlasuje,“ povedala podpredsedníčka klubu ČSSD Kateřina Valachová. Vyzvala tiež, aby sa o odvolaní Ondráčka hlasovalo čo najskôr.

Chvojka uviedol, že na piatkovom hlasovaní o Ondračkovi chýbalo niekoľko poslancov ČSSD, podľa neho to bolo spôsobené plánovanými zahraničnými cestami a chorobami. Odmietol, že by sa sociálni demokrati snažili uľahčiť voľbu znížením počtu prítomných. Pri terajšom hlasovaní by podľa Chvojku mal chýbať iba jeden poslanec ČSSD a všetci prítomní budú hlasovať za odvolanie Ondráčka.