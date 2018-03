Trump opatrne pochválil Kima, USA zatiaľ nemenia postoj voči KĽDR

Trump uviedol, že pretrvávajúca situácia na Kórejskom polostrove nemôže natrvalo „tlieť“. A podľa vlastných slov dúfa, že najnovšia ponuka povedie k prelomu, píše agentúra AP.

„Prešli sme so Severnou Kóreou určite dlhú cestu, aspoň rétoricky,“ poznamenal šéf Bieleho domu a dodal: „Bolo by to skvelé pre (celý) svet.“

Napriek všetkému však Trump nemieni vopred hovoriť o podmienkach možných rokovaní. „Uvidíme, čo sa stane,“ zdôraznil na stretnutí so švédskym premiérom Stefanom Löfvenom.

Viceprezident USA Mike Pence predtým povedal, že Spojené štáty nezmenia svoj postoj voči Severnej Kórei bez dokladov o vierohodných, overiteľných a konkrétnych krokoch k denuklearizácii – a to bez ohľadu na smerovanie prípadných rozhovorov s touto krajinou.

USA a ich spojenci sú naďalej odhodlaní uplatňovať na severokórejského lídra Kim Čong-una „maximálny tlak“, aby sa jeho izolovaný režim vzdal jadrových zbraní.