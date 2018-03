Ďalší Litvinenko? Briti vyšetrujú otravu ruského špióna

Nový príbeh ako vystrihnutý zo špionážneho románu hrozí ešte viac otráviť už i tak napäté britsko-ruské vzťahy. Dvanásť rokov po tom, čo prebehlíka ruskej tajnej služby Alexandra Litvinenka odsúdilo na pomalú mučivú smrť požitie rádioaktívneho polónia, v britskej nemocnici znova bojuje o život niekdajší dvojitý agent Moskvy a Londýna. Bývalý plukovník ruskej vojenskej špionážnej služby GRU Sergej Skripaľ (66) upadol v nedeľu na juhu Anglicka do bezvedomia. V kritickom stave hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti s príznakmi otravy aj jeho dcéru Juliu (33).

Skripaľ a jeho dcéra upadli do bezvedomia na lavičke pred nákupným centrom v meste Salisbury v nedeľu podvečer. „Na lavičke sedel pár – starší chlap a mladšia žena. Opierala sa oňho. Vyzeralo to, že omdlela. On robil nejaké čudné pohyby rukou a hľadel smerom k oblohe,“ povedala pre BBC svedkyňa Freya Churchová.

"Vyzerali, akoby užili niečo veľmi silné,“ dodala. Úrady ešte stále preverujú, aká toxická látka zavinila zdravotné zlyhanie dvojice. Denník Daily Telegraph zverejnil špekuláciu, že ide o syntetický opioid fentanyl, ktorý je 50– až 100-násobne silnejší ako morfín a v malých dávkach sa zvyčajne používa na tíšenie veľkých bolestí pacientov.

Pred kolapsom Skripaľ s dcérou podľa všetkého boli na obede v talianskej reštaurácii Zizzi. Cestou odtiaľ ich zaznamenala bezpečnostná kamera. Na záberoch ešte nejavili nijaké príznaky nevoľnosti.

Policajti v protichemických kombinézach uskutočnili preventívnu dekontamináciu miest, kadiaľ postihnutí prechádzali. Reštauráciu a časť nákupného strediska, rovnako ako neďaleký pub dočasne uzavreli. Nemocničné oddelenie, kde pacienti ležia, je izolované. S príznakmi ľahšej otravy boli ošetrení policajti i záchranár, ktorí s dvojicou prišli do kontaktu. Prípad vyšetruje protiteroristická polícia. Hoci nejde o podozrenie z teroristického činu, protiteroristická jednotka podľa Scottland Yardu „má špecialistov s odbornými znalosťami“, potrebnými pri riešení tohto nezvyčajného prípadu.

Britský minister zahraničných vecí Boris Johnson v utorok v parlamente vyhlásil, že momentálne na nikoho neukazuje prstom, ale všetkým vládam sveta odkazuje, že žiadny pokus o zabitie nevinného človeka na britskej pôde nezostane nepotrestaný. Pre prípad, že by sa ukázalo, že v otrave dvojice má prsty Moskva, Johnson varoval, že si nevie predstaviť, aby sa na tohtoročných majstrovstvách sveta vo futbale, kde má hrať aj Anglicko, zúčastnila britská štátna delegácia.

„Obávam sa, že všetkým je dávno jasné, že Rusko je v mnohých aspektoch zlovoľnou a destabilizujúcou silou, a Veľká Británia je svetovým lídrom v úsilí vzdorovať takej aktivite,“ vyhlásil.

Johnson zdôraznil, že incident v Salisbury mu pripomína smrť Litvinenka. Ten zomrel po vypití čaju kontaminovaného rádioaktívnou látkou v londýnskom hoteli na jeseň 2006. V správe z roku 2016 britský sudca dospel k záveru, že atentát pravdepodobne schválil šéf Kremľa Vladimir Putin a vykonali ho ruské bezpečnostné služby.

Skripaľa odsúdili v Rusku v roku 2006 na trinásť rokov väzenia za špionáž v prospech Británie. Za odmenu 100-tisíc dolárov údajne poskytoval informácie o ruských špiónoch pôsobiacich v Európe. V roku 2010 ho spolu s ďalšími troma osobami Moskva vymenila za desať svojich špiónov zadržaných v USA vrátane atraktívnej Anny Chapmanovej, prezývanej „agentka 90–60–90“.

Po tejto najväčšej výmene špiónov od dôb studenej vojny Putin, bývalý agent KGB, ruských agentov prijal ako hrdinov. Na večierku s nimi povedal, že ich vydal ruský vlastizradca a dodal pamätné slová znejúce ako hrozba: „Je to výsledok zrady, a zradcovia vždy zle končia. Spravidla končia od pijatiky alebo narkotík niekde v priekope.“

Skripaľ sa usadil v Salisbury, kde ho z času na čas navštevovala jeho dcéra žijúca v Moskve. Julia je jeho poslednou žijúcou blízkou príbuznou. Skripaľova manželka zomrela na rakovinu krátko po presťahovaní sa do Británie. Jeho syn zahynul s priateľkou pri autonehode vlani v Rusku.

Moskva akúkoľvek súvislosť s otravou Skripaľa a jeho ženy odmieta. Rovnako dodnes popiera, že by stála za smrťou Litvinenka. Litvinenkova vdova Marina pre Daily Telegraph povedala, že prípad bývalého dôstojníka GRU jej pripomína politické zúčtovanie s jej manželom. „Podobá sa to na to, čo sa stalo s mojím mužom, ale je potrebných viac informácií. Momentálne niet dostatok dôkazov,“ poznamenala.

V súvislosti s blížiacim sa 18. marcom, na kedy sú v Rusku vypísané voľby hlavy štátu, však naznačila isté pochybnosti: „Z logickej stránky by bolo veľmi čudné podnikať také kroky pred prezidentskými voľbami. Je skutočne ťažké pochopiť, kto za tým môže stáť. Ale ak ide skutočne o otravu, tak môžem len konštatovať, že od smrti môjho muža sa nič nezmenilo.“