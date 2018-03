Putin nestratil sympatie k Trumpovi, politiku USA ale rád nemá

Ruský prezident Vladimir Putin má stále slabosť pre šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, aj keď vzťahy medzi oboma krajinami prechádzajú ťažkým obdobím. V rozhovore v ruskej štátnej televízii Putin povedal, že ho Trump ani v najmenšom nesklamal. Výhrady má ale ruský vodca k americkému politickému systému.

„Ako človek vo mne zanechal veľmi dobrý dojem,“ povedal ruský prezident, ktorý sa s Trumpom vlani niekoľkokrát osobne stretol. Prezident USA je vraj „veľký komunikátor“ a vyrovnaný človek, ktorý ľahko preniká do problémov a pozorne načúva partnerovi. „Je možné s ním jednať a hľadať kompromisy,“ konštatoval Putin.

Zato pre americký politický systém ruský vodca pochopenie nemá. Demonštroval vraj svoju neúčinnosť a „požiera sám seba“. S takým systémom je podľa Putina ťažké sa dohodnúť, pretože je nepredvídateľný.

Putin pripomenul svoj nedávny prejav v ruskom parlamente, pri ktorom demonštroval niekoľko nových a údajne unikátnych ruských zbraní. Znovu zdôraznil, že na jadrový útok jeho krajina odpovie odvetou. „Ak sa niekto rozhodne zničiť Rusko, máme zákonné právo odpovedať. Áno, znamenalo by to globálnu katastrofu. Ako ruský občan a prezident sa ale musím opýtať: Čo by to bolo za svet, keby v ňom nebolo Rusko?“ povedal Putin.

Ruský prezident hovoril aj o svojom rozhovore s americkou prvou dámou Melaniou Trumpovou vlani v júli na summite skupiny G20 v Hamburgu. Na otázku novinárov, či sa ju ako bývalý agent sovietskej tajnej služby KGB nepokúšal zverbovať, Putin s úsmevom odpovedal: „Nie, dávno nič také nerobím, aj keď som to robieval rád. Ako je známe, bola to moja práca po mnoho rokov.“