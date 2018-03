Trump sa zaujíma o výsluchy svojich spolupracovníkov u vyšetrovateľa Roberta Muellera

Americký prezident Donald Trump preberá so svojimi súčasnými či bývalými spolupracovníkmi ich výsluchy u špeciálneho vyšetrovateľa Roberta Muellera, ktorý rozpletá kauzu údajného ruského ovplyvňovania amerických volieb.

S odkazom na tri dobre informované zdroje to napísal denník The New York Times (NYT).

Trump sa podľa denníka snažil prostredníctvom jedného zo svojich asistentov prinútiť právneho poradcu Bieleho domu Donalda McGahna, aby vo verejnom vyhlásení poprel skoršie informácie NYT. Denník v januárovom článku napísal, že McGahn povedal vyšetrovateľom, že od neho Trump chcel, aby postúpil ministerstvu spravodlivosti žiadosť o Muellerovo prepustenie.

McGahn sa k údajnej Trumpovej snahe prinútiť ho k popretiu tejto informácie nevyjadril. Podľa NYT však „musel prezidentovi pripomenúť, že pána McGahn skutočne žiadal, aby zabezpečil prepustenie pána Muellera“.

Trump sa podľa denníka zaujímal aj o to, ako prebiehal výsluch bývalého personálneho šéfa Bieleho domu Reincea Priebusea a pýtal sa, či na neho boli „dobrí“.

Biely dom na žiadosti o vyjadrenie k článku nereagoval.

Trump verejne odmieta, že by sa pokúšal docieliť Muellerovo odvolanie. Jeho vyšetrovanie sa opiera o obvinenia amerických tajných služieb voči Rusku, že okrem iného hackerskými útokmi zasahoval do americkej predvolebnej kampane s cieľom pomôcť Trumpovi a uškodiť jeho vyzývateľke v súperení o Biely dom Hillary Clintonovej.

Bývalý šéf Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Mueller sa konkrétne zameriava na otázku, či prípadne existovala nelegálna dohoda medzi Trumpovým volebným tímom a Moskvou. Trump vyšetrovanie opakovane označil za hon na čarodejnice.