Británia po brexite. Bližšie ku Kanade?

„Pre brexit sa budeme navzájom vzďaľovať. V skutočnosti to bude prvá dohoda o voľnom obchode v histórii, ktorá ekonomické väzby uvoľní, namiesto toho, aby ich posilnila,“ vyhlásil šéf Európskej rady Donald Tusk. Ten predloží návrh pozície EÚ k rokovaniam o budúcich vzťahoch s Britániou 27 členským štátom, ktoré ju budú schvaľovať na summite koncom marca. O budúcej dohode medzi EÚ a Britániou po brexite sa má začať rokovať v apríli.

Budúca dohoda podľa Tuska vzájomný obchod neuľahčí, naopak, skomplikuje ho a bude „pre nás všetkých drahší ako dnes“. Pripomenul, že britská premiérka Theresa Mayová minulý týždeň potvrdila, že krajina nechce zostať súčasťou colnej únie a spoločného trhu. Z pohľadu EÚ to znamená, že budúce vzájomné vzťahy nemôžu byť tak úzko prepojené ako napríklad s Nórskom. Jedinou možnosťou tak zostáva podobná dohoda o voľnom obchode, ako má EÚ s Kanadou.

Londýn dal už predtým najavo, že by si želal dohodu, ktorá by Britániu prepájala s EÚ viac, ako je to v prípade Kanady, nechce ale také úzke prepojenie, ako má Nórsko. EÚ však už Británii viac ráz odkázala, že si nebude môcť vyberať hrozienka z koláča – ak chce prístup na spoločný trh, teda aj v oblasti finančných služieb, ktorá je jednou z priorít Británie, bude musieť rešpektovať aj voľný pohyb osôb.

„Takáto dohoda nemôže ponúkať rovnaké výhody ako členstvo,“ uvádza sa v návrhu pozície EÚ. „Nijaký štát si nemôže vyberať len tie sektory spoločného trhu, ktoré sa mu páčia,“ povedal v stredu Tusk s tým, že tento princíp EÚ nemieni obetovať, pretože to nie je v jej záujme. „Úplne rozumiem a, samozrejme, rešpektujem, že politickým cieľom Theresy Mayovej je za každú cenu ukázať, že brexit môže byť úspech a bol správnou voľbou. Prepáčte, ale to nie je náš cieľ,“ citovala agentúra Bloomberg Tuska na jeho tlačovej konferencii v Luxemburgu, kde vystúpil aj luxemburský premiér Xavier Bettel.

„Nanešťastie, po brexite nebude víťazov. Stratia obe strany,“ povedal luxemburský premiér. Pre Luxembursko je pri vyjednávaniach dôležitá práve oblasť finančných služieb podobne ako pre Írsko otázka budúceho hraničného režimu so Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva. EÚ v tejto otázke v rámci rozvodovej zmluvy s Britániou navrhla, aby sa na Severné Írsko vzťahovali pravidlá colnej únie, čo Londýn odmieta.

Británia však doteraz neprišla s iným riešením, ako sa vyhnúť obnoveniu hranice na ostrove, hoci jej zavedenie si tiež neželá. Návrh pozície EÚ, o ktorej budú rokovať šéfovia 27 štátov, ponúka Británii dohodu o voľnom obchode, ktorá predpokladá, že Británia nebude v colnej únii a súčasťou spoločného trhu EÚ.

Týka sa to aj v oblasti finančných služieb, kde do budúcnosti EÚ ráta, že k Británii sa bude správať ako ku ktorejkoľvek inej tretej krajine. Finančné služby vytvárajú vyše 10 percent britskej produkcie a je to jediná oblasť, v ktorej má Británia obchodný prebytok s EÚ. Návrh EÚ hovorí, že v budúcnosti by britské finančné firmy mohli pôsobiť v EÚ podľa pravidiel hostiteľského štá­tu.

Na návrh EÚ v stredu reagoval britský minister financií Philip Hammond, ktorý vyzval EÚ, aby upustila od svojho tvrdého postoja a umožnila veľkému britskému finančnému sektoru stať sa súčasťou budúcej obchodnej dohody. Argumentoval tým, že je to v záujme oboch strán a finančný sektor chcela EÚ pôvodne zahrnúť aj do obchodnej dohody s Kanadou.