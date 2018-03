Pornohviezda už o Trumpovi nechce mlčať, žaluje ho

(Kliknutím na obrázok zväčši, Pornohviezda Stormy Danielsová, ktorá vraj mala v minulosti aféru s prezidentom Donaldom Trumpom.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Reuters, Eduardo Munoz

Pornohviezda vlastným menom Stephanie Cliffordová s ním mala mať aféru v roku 2006. Údajne k tomu došlo len krátko po tom, čo sa Trumpovi narodil syn Barron. Danielsová a Trump zostali istý čas v kontakte, keď jej vraj sľuboval pracovné príležitosti.

Prezidentova nevera bola doteraz takmer okrajovou záležitosťou pri množstve afér, ktoré sprevádzajú republikánskeho miliardára v Bielom dome. Pornoherečka však predsa len môže rozbúriť vody. O jej vzťahu s Trumpom sa dlho špekulovalo, spoločný sex dávnejšie Danielsová opísala pre magazín In Touch Weekly, hoci pravosť rozhovoru je sporná. Podľa denníka Wall Street Journal však tesne pred prezidentskými voľbami v roku 2016 Trumpov právnik Michael Cohen podpísal dohodu o mlčanlivosti s Danielsovou a vyplatil jej 130-tisíc dolárov. Advokát tvrdí, že ich vytiahol z vlastného vrecka. Keby to boli Trumpove financie, mohlo byť ísť o porušenie pravidiel financovania kampane. Cohen nepotvrdil, že Danielsová dostala peniaze za mlčanlivosť o sexe s budúcim prezidentom.

Zverejnenie škandálu malo pravdepodobne vplyv na manželstvo vládcu Oválnej pracovne. Prvá dáma Melania Trumpová sa podľa amerických médií viac ráz za posledné týždne rozhodla dať svojmu mužovi košom. Zúčastnila sa manželovho prejavu o stave únie, ale do Kongresu ho naň nesprevádzala.

K tomu všetkému teraz Danielsová ešte aj žaluje Trumpa. Dohoda o mlčanlivosti vraj nie je platná, lebo ju nepodpísal samotný miliardár. "Aby bolo jasné, pokusy zastrašiť pani Cliffordovú, aby mlčala, čo je snaha chrániť pána Trumpa, pokračujú v nezmenšenej miere,“ citovala BBC zo žaloby.

Škandál s Danielsovou sa skutočne dá vnímať ako okrajový napríklad v porovnaní s vyšetrovaním možných kontaktov Trumpovej kampane na Rusko. No predsa len odráža istý prezidentov politický problém. Trump má dlhodobo nižšiu popularitu medzi ženami. V decembri 2017 by ho volilo o 15 percent menej Američaniek ako Američanov. Vyplýva to zo zistení stránky Fivethirtyeig­ht.com, ktorá sa zaoberá analýzami prieskumov verejnej mienky.

Trump počas kampane viac ráz urazil ženy. Najhorší moment prišiel pri zverejnení nahrávky, na ktorej sa chváli, že na ne môže aj sexuálne útočiť, lebo je slávny.

"Som si istý, že prezident nie je príliš šťastný, že sa opäť hovorí o Danielsovej a jeho sexuálnych vzťahoch s ňou. V USA majú republikáni dlhodobý problém, že ich volí menej žien. Škandály týkajúce sa sexuálneho obťažovania a zneužívania sú v centre pozornosti médií. Ďalšia strata podpory žien môže znamenať veľkú katastrofu pre republikánov vo voľbách v roku 2018 a 2020. Trumpovo osobné správanie a poníženie Melanie a dcéry Ivanky musí byť veľký problém aj pre konzervatívne ženy,“ reagoval pre Pravdu profesor politológie Steffen Schmidt z Iowskej štátnej univerzity.

"Republikánov volí menej žien už od čias Ronalda Reagana. Čo sa týka možného znovuzvolenie Trumpa v roku 2020, tak nás od toho delí ešte milión rôznych iných vecí a tweetov. Z dlhodobého hľadiska majú republikáni problém, ak by sa stali iba stranou bielych mužov a ak by sa Trumpovo pôsobenie v Bielom dome skončilo veľkou katastrofou. Kľúčovým slovom v tejto vete je však ak,“ pripomenul pre Pravdu expert na americkú politiku Gil Troy s tým, že predpovedať Trumpovu politickú budúcnosť je mimoriadne náročné.