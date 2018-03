Ocitne sa Nemecko bez otčiny? Uvažuje sa o zmene hymny

V nemčine by to znamenalo, že Vaterland (otčina) by nahradil neutrálny výraz Heimatland (vlasť). Brüderlich (bratsky) by zmizlo, používalo by sa couragiert (odvážne).

Tlačový odbor ministerstva pre rodinu, pod ktoré spadá úrad splnomocnenkyne, upozornil, že ide o jej „osobný príspevok“, čím sa nepriamo dištancoval od tohto návrhu.

Zámer Möhringovej nenašiel kladný ohlas na politickej scéne. Proti sa postavili hlavne konzervatívci. Zmena sa jednoznačne nepozdáva ani kancelárke Angele Merkelovej: „So súčasnou podobou hymny som veľmi spokojná, nevidím dôvod na zmeny.“

Podobne sa vyjadrila aj nová generálna tajomníčka konzervatívcov Annegret Krampová-Karrenbauerová: „Nikdy som nemala pocit, že by ma nemecká hymna ako ženu nejako vyčleňovala alebo opomínala.“ Dodala, že v oblasti rovnoprávnosti sa treba venovať podstatným veciam, ako je rovnaké odmeňovanie mužov a žien.

O absurdnom návrhu hovorí ďalší politik konzervatívcov Bernd Althusmann, ktorý zdôrazňuje, že slovo otčina patrí do nemčiny rovnako ako materinský jazyk (Muttersprache) či matka príroda (Mutter Natur).

Nemeckou národnou hymnou je tretia strofa Piesne Nemcov (Das Lied der Deutschen). Text napísal August Heinrich Hoffmann von Fallersleben a melódia pochádza z Cisárskej piesne (Kaiserlied) z roku 1797, ktorú zložil Joseph Haydn.

Zmeny hymien v podobnom duchu sa však už vo svete objavujú. Kanadský parlament vymenil slová ospevujúce „synov“ za „všetkým z nás“. V rakúskej hymne sa stratili „bratské zbory“, po novom sa spieva „jasajúce zbory“. V upravenom texte už chýbajú v spojitosti s vlasťou „veľkí synovia“, pár rokov sú už „veľké dcéry a synovia“. Slovo otčina však v rakúskej hymne zostalo zachované.