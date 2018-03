Historický míľnik, teší sa zo summitu Trump-Kim Mun Če-in, Rusko ho kvituje

Vyjadril sa tak prostredníctvom svojho hovorcu po tom, ako Trump súhlasil, že sa do mája zíde s Kimom, ktorý sa chcel s ním stretnúť čo najskôr.

„Ak sa prezident Trump a predseda Kim stretnú po medzikórejskom summite, úplná denuklearizácia Kórejského polostrova bude naozaj na dobrej ceste,“ uviedol Mun Če-in Mun, ktorý sa stretne s Kimom na summite v apríli na hraniciach medzi oboma krajinami.

Vyslovil tiež vďaku Trumpovi a Kimovi za ich „odvahu a múdrosť“. Podľa agentúry Jonhap obzvlášť vyzdvihol „líderstvo prezidenta Trumpa, ktorý ochotne prijal pozvanie predsedu Kima“. Tento počin neocenia len obyvatelia Južnej a Severnej Kórey, ale aj mierumilovní ľudia z celého sveta, dodal Mun s tým, že jeho krajina sa bude snažiť využiť túto „príležitosť, ktorá prišla ako zázrak“.

Rusko: Ide o správny krok

Rusko považuje ohlásený summit medzi USA a Severnou Kóreou za krok správnym smerom. Povedal to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

Podrobnosti o schôdzke zatiaľ nie sú k dispozícii okrem toho, že by sa mala konať do konca mája. Ruská agentúra Interfax píše, že by summit mohol byť v apríli.

„Je to krok správnym smerom. Dúfame, že sa toto stretnutie bude konať. Nemalo by to byť len stretnutie, mal by to byť podnet k politickému vyriešeniu situácie na Kórejskom polostrove,“ povedal Lavrov.

Čína plánované stretnutie víta

Čína víta a „plne podporuje“ plánované stretnutie Trumpa s Kim Čong-unom. Píše sa to podľa agentúry AP v piatkovom vyhlásení čínskeho ministerstva zahraničných veci.

„Veľmi nás teší, že Severná Kórea a Spojené štáty napokon podnikli tento krok,“ uviedol hovorca rezortu čínskej diplomacie Keng Šuang. „Dúfame, že všetky strany prejavia politickú odvahu a prijmú politické rozhodnutia, ktoré povedú k mierovému riešeniu kórejského konfliktu,“ dodal.

O tom, že Trump prijal ponuku na stretnutie od severokórejského vodcu Kim Čong-una, informoval vo štvrtok vo Washingtone šéf juhokórejského Národného bezpečnostného úradu Čong Ji-jong. Ten viedol juhokórejskú delegáciu, ktorá sa v utorok vrátila z dvojdňovej návštevy KĽDR.

Zatiaľ nie je jasné, kde sa summit uskutoční. Podľa Bieleho domu sa ešte musí určiť „miesto a čas“ schôdzky. Agentúra DPA pripomína, že ak k summitu dôjde, bude to prvý raz, čo sa americký prezident stretne s vodcom tohto izolovaného štátu.