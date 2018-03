Za útokom na agenta mohol byť štát

Obaja zostávajú v kritickom, ale stabilizovanom stave, oznámila včera britská ministerka vnútra Amber Ruddová.Použitá látka naznačuje nielen to, že nešlo o čin amatéra, ale navyše vyvoláva podozrenie, že za ním stál nejaký štát. Londýn pohrozil, že nech by to bol ktokoľvek, stihne ho rázna odplata.

„Použitie nervovej substancie na britskej pôde je krutý a bezohľadný čin – bolo to pokus o vraždu tým najkrutejším a najverejnejším spôsobom,“ vyhlásila včera Ruddová v parlamente. „Budeme reagovať ráznym a vhodným spôsobom, len čo zistíme, kto je za to zodpovedný. Sme odhodlaní urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme páchateľov postavili pred súd, ktokoľvek sú a kdekoľvek,“ dodala.

Podobne sa vyjadrila aj premiérka Theresa Mayová. „Keď sa potvrdí, že to bolo štátom sponzorované, spravíme, čo bude vhodné, spravíme, čo bude správne,“ povedala v rozhovore pre ITV News. V atmosfére, keď v parlamentnej rozprave viacerí poslanci žiadali ukázať prstom na Rusko a zamýšľali sa nad tým, či sa to Londýn odváži uznať za vojnový akt, ak sa preukáže, že Skripaľa sa pokúsila zlikvidovať Moskva, premiérka i ministerka nabádali k zachovaniu si chladnej hlavy. „Dajme polícii čas a priestor na vyšetrovanie,“ požiadala Mayová. Moskva odmietla akúkoľvek účasť na otrave Skripaľa, ktorého svojho času súd poslal za vyzradenie dvanástich ruských agentov do väzenia a neskôr bol vydaný Londýnu pri výmene špiónov.

Šéf protiteroristického oddelenia Scotland Yardu Mark Rowley už v stredu večer vyhlásil, že polícia prípad vyšetruje „ako pokus o vraždu za použitia nervovoparalytickej látky“. Jej použitiu podľa neho nasvedčujú aj zdravotné symptómy osôb, ktoré s obeťami prišli po útoku do kontaktu. Až včera sa prebral z bezvedomia a začal komunikovať policajt, ktorý ako prvý dorazil ku Skripaľovcom, keď bezvládne sedeli na lavičke pred nákupným centrom v Salisbury. Naďalej však zostáva vo vážnom stave. Rôzne ťažkosti malo aj desať zdravotníkov, ktorí ošetrovali Skripaľa a jeho dcéru, pálili ich oči, ťažko sa im dýchalo a zvracali.

Ministerka Ruddová oznámila, že na útok bola použitá veľmi zriedkavá otravná látka. Experti oddelenia pre boj s terorizmom sa teraz pokúšajú vyjasniť jej pôvod. Už vedia, čo to bolo za jed, ale v súčasnom štádiu vyšetrovania sa svoje zistenie nechystajú zverejniť. Podľa BBC sa predpokladá, že látka je zriedkavejšia než sarin – plyn použitý pri chemických útokoch v Sýrii a v tokijskom metre v roku 1995. Pravdepodobne nejde ani o VX – nervovoparalytický toxín, pomocou ktorého bol vlani v Malajzii zavraždený Kim Čong-nam, v exile žijúci brat severokórejského diktátora Kim Čong-una.

Charakter použitej látky naznačuje, že nešlo o útok „osamelého vlka“, ale o sprisahanie mocnejšej štruktúry. Experti oslovení denníkom Guardian zdôraznili, že nervovoparalytické látky sa nedajú vyrobiť podomácky. „Stačí malé množstvo, ale nevyrobíte ho v kuchyni. Potrebujete expertízu a osobitné miesto, kde to vyrábate, inak zabijete sami seba,“ poznamenal jeden z nich. Aj podľa riaditeľa Europolu Roba Wainwrighta identifikovaním použitej látky sa okruh možných útočníkov výrazne zúžil. "Neexistuje 101 pravdepodobných páchateľov,“ poznamenal s odkazom na komplikovanú výrobu nervovoparaly­tických látok a veľmi obmedzený prístup k nim.