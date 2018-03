Babiš sa obhajoval: Nič neprivatizujeme, nerobíme ani čistky

Pred schôdzou Snemovne zvolanú na podnet časti opozície kvôli personálnym zmenám, ktoré kabinet vykonáva, ministerský predseda zdôraznil, že vláda je legitímna a nie je ústavou obmedzená v právomociach.

„Som celkom rozpačitý, nechápem, prečo bola zvolaná táto mimoriadna schôdza,“ uviedol Babiš. Podotkol, že hnutie ANO vedie rokovania s ďalšími stranami s cieľom zostaviť stabilný kabinet s dôverou. „Vláda v demisii je úplne legitímna a nie je ústavou obmedzená v právomociach. Nechceme vládnuť v demisii, keď získame dôveru, budeme pracovať úplne rovnako,“ povedal.

Personálne zmeny, ktoré vláda vykonala, ministerský predseda hájil. Opozícia kritizuje odvolávanie námestníkov v štátnej službe alebo šéfov fakultných nemocníc. Kritizuje aj údajný Babišov tlak na rezignáciu riaditeľa Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov (GIBS) Michala Murína.

Premiér povedal, že pri systemizácii miest v štátnej službe vláda znížila počet politických námestníkov z 31 na 20 a zrušila 14 námestníkov pre riadenie. Pripomenul personálne zmeny za ministerského predsedu (ODS) Mirka Topolánka, ktorým sa hovorilo noc dlhých nožov. „My to nerobíme takto, my to nerobíme politicky. My to robíme podľa kvality ľudí,“ zdôraznil Babiš. Odmietol informácie, že by mal mať zoznam vedúcich úradníkov, ktorí sú členmi ČSSD, a poukázal na to, že si ponechal štátneho tajomníka pre EÚ Aleša Chmelára (ČSSD).

ODS chce na mimoriadnej schôdzi vládu vyzvať, aby nevynútené personálne zmeny nevykonávala a nepredkladala návrh zmien služobného zákona. Kabinet za necelé tri mesiace od svojho vymenovania využil k personálnym zmenám na ministerstvách terajší služobný zákon, o miesto však tiež prišli napríklad generálny riaditeľ Českej pošty Martin Elkána, šéf agentúry CzechInvest Karel Kučera či riaditelia fakultných nemocníc Na Bulovce a v Ostrave Andrea Vrbovská a Svatopluk Němeček.

Aby sa dnešná schôdza vôbec uskutočnila, bolo by potrebné, aby poslanci schválili jej program. Potom by tiež mohli hlasovať o prípadných navrhnutých uzneseniach. Teraz môžu vystupovať len rečníci s prednostným právom.