Do východnej Ghúty dorazil konvoj s humanitárnou pomocou

Do povstaleckých predmestí východne od sýrskeho Damasku, známych pod názvom Východná Ghúta, v piatok dorazil konvoj s humanitárnou pomocou, ktorú sa tam nepodarilo doručiť už skôr počas týždňa. Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) informoval, že do mesta Douma vyrazilo 13 nákladných áut, ktoré obsahovali potravinové balíčky pre 12-tisíc ľudí a vrecia s múkou.

Piatková dodávka predstavuje zvyšok humanitárnej pomoci, ktorú sa humanitárnym pracovníkom v pondelok nepodarilo vyložiť pre zhoršujúce sa bezpečnostné podmienky. Nákladné autá počas týždňa čakali na prechode Wafidín. Hranice Východnej Ghúty sa im podarilo prejsť po „získaní bezpečnostných záruk od všetkých strán“, ktoré sa majú postarať o to, že sa tam za prítomnosti humanitárnych pracovníkov nič nestane, uviedla hovorkyňa MVČK v Sýrii Ingy Sedky. Misia sa vydala do oblasti po tom, čo tam podľa opozičných aktivistov aj vojnového monitora bola jedna z najpokojnejších nocí odvtedy, čo sa 18. februára zosilnila ofenzíva vládnych síl proti povstalcom.

Pred príchodom humanitárneho konvoja hlásilo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) nálety na mestá Douma a Džisrín, po ktorých nasledovalo niekoľkohodinové obdobie pokoja. To bolo podľa neho výsledkom rokovaní obchodníka z Damasku a vlády s cieľom nájsť riešenie, ktoré by zabezpečilo odchod bojovníkov a civilistov z Východnej Ghúty. Podľa sýrskej štátnej televízie by sa cez prechod Wafidín, ktorý zriadila vláda, mohli dostať desiatky civilistov. Okrem toho by cezeň malo prejsť aj 13 bojovníkov, ktorí sa vzdali. SOHR tiež informovalo, že desiatky ľudí demonštrovali v meste Hammúrijeh a držiac sýrske vlajky vyzývali k ukončeniu bojov v oblasti.

Východná Ghúta je domovom približne 400-tisíc ľudí, ktorí tu uviazli v dôsledku bojov. Oblasť je už niekoľko týždňov pod intenzívnym ostreľovaním sýrskych vládnych jednotiek. Za uplynulé tri týždne počas intenzívneho bombardovania zahynulo zhruba 900 ľudí. Rusko je spojencom sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada a pomáha mu otáčať krvavú občiansku vojnu v jeho prospech. Vládne sily počas tohto týždňa vo Východnej Ghúte výrazne postúpili a vojaci prichádzajúci z východu dosiahli pozície len pár kilometrov od jednotiek blížiacich sa zo západu.