Pápež František koncom septembra navštívi Litvu, Lotyšsko a Estónsko. V piatok to potvrdil Vatikán s tým, že hlava katolíckej cirkvi bude v Pobaltí, kam príde pri príležitosti stého výročia vyhlásenia nezávislosti menovaných štátov od Ruska, od 22. do 25. septembra. V Litve, ktorá má najväčšiu katolícku komunitu v regióne, pápež navštívi Vilnius a Kaunas, v Lotyšsku to budú mestá Riga a Aglona a v Estónsku pricestuje do Tallinnu.

František má na tento rok zatiaľ potvrdenú len jednu ďalšiu cestu do zahraničia, a to v júni do švajčiarskej Ženevy. Očakávajú ho však aj v Írsku, kde sa v auguste uskutoční Svetové stretnutie rodín.