Erdogan: Turecká armáda oblieha Afrín, čoskoro vstúpi do mesta

Turecká armáda obkľúčila sýrske mesto Afrín, ktoré je hlavným mestom rovnomennej oblasti, a čoskoro plánuje vstúpiť do jeho centra. Podľa agentúry Reuters to v televíznom prejave vysielanom z Ankary povedal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Turecko bojuje v Afríne od 20. januára proti kurdským milíciám YPG, ktoré považuje za teroristov napojených na tureckú Stranu kurdských pracujúcich (PKK). Vo štvrtok turecká armáda a jej spojenci obsadili mesto Džindírs. Podľa exilovej Sýrskej organizácie pre ľudské práva (SOHR) v tureckej ofenzíve v oblasti Afrín zahynulo od januára 199 civilistov vrátane 32 detí. Turecko tvrdí, že sa vojsko civilným cieľom vyhýba a útočia len na pozície YPG.

Situácia v Afríne prinútila kurdsko-arabskú koalíciu, ktorá má svoje oddiely na východe Sýrie a bojuje proti radikálom z tzv. Islamského štátu (IS), presunúť 1700 svojich bojovníkov práve do Afrína na pomoc YPG. USA, ktoré vedú medzinárodnú koalíciu v bojoch proti Islamskému štátu, priznali, že turecká ofenzíva na severe Turecka spomalila operácie proti IS.