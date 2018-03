Za slušné Slovensko ako prví pochodovali v Sydney

„Aj keď som momentálne na opačnom konci sveta, nie je mi jedno, čo sa na Slovensku deje. Nie je to jedno ani ďalším Slovákom žijúcim v Sydney, ktorí ma dnes prišli podporiť v myšlienke za lepšie Slovensko,“ vyhlásila spoluorganizátorka pochodu.

„Pochod sa začal o siedmej hodine večer na Martin Place, kde sme mali príhovor, potom sme sa spolu presunuli na Angel Place, kde sme si spoločne uctili minútou ticha Janka Kuciaka a Martinu Kušnírovú,“ presnila Slovenka v Sydney.

„Celý pochod prebiehal vo veľmi priateľskej atmosfére, avšak s nádychom serióznosti, pretože aj my Slováci žijúci v Sydney si uvedomujeme závažnosť momentálnej situácie na Slovensku,“ vyhlásila.

„Ani my nie sme spokojní s vládou SR. Aj my sme za to, aby nastúpila nová vláda, prestala panovať korupcia a mafiánske praktiky. Avšak, nenechali sme sa strhnúť emóciami a politickými nátlakmi naokolo. Chceli sme, aby náš pochod bol očistený od akýchkoľvek politických názorov. Bol to naozajstný pochod za Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú,“ zdôraznila.