Za slušnosť a za pravdu pochodovali aj Slováci v Londýne a Kodani

Do ulíc vyšli v piatok aj Slováci v Londýne a Kodani. Pochodovali za slušné Slovensko a minútou ticha si pripomenuli zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovú.

V Londýne sa pred veľvyslanectvom SR zhromaždilo približne 400 ľudí a protest sa začal čítaním listu od Jozefa Kuciaka, otca zavraždeného novinára Jána Kuciaka, vysvetlil pre TASR spoluorganizátor tamojšieho pochodu Milan Urbaník.

Medzi účastníkmi rezonovali najmä slová pravda a spravodlivosť. "Najväčším odkazom tohto protestu je túžba po pravde. Ľudia túžia vedieť, kto je zodpovedný za vraždu dvoch nevinných ľudí. Takisto sa chcú za pravdu postaviť – tak, ako Jano, ktorý sa pravdou snažil zlepšovať Slovensko.

V druhom rade je to túžba po spravodlivosti a rovnosti pred zákonom. Je veľmi pravdepodobné, že dnešný večer bude rázcestím v dejinách Slovenska. Sme hrdí, že sa môžeme spoločne postaviť na stranu pravdy a spravodlivosti, na stranu našej demokracie," vyhlásil Urbaník.

V Kodani sa do ulíc vybralo v piatok približne 250 Slovákov. Peter Šoka, jeden z organizátorov Pochodu za slušné Slovensko v dánskej metropole pri tejto príležitosti povedal, že ho „teší, ale zároveň mrzí takáto vysoká účasť, pretože to niečo vypovedá o našej krajine, ak z nej musia ľudia kvôli nevyhovujúcim podmienkam odchádzať do zahraničia“.

Spoločne s ostatnými zhromaždenými sme vyjadrili svoju nespokojnosť so súčasnou situáciou, ale aj nádej v lepšie Slovensko, priblížil Šoka.

„Priebeh protestu bol pokojný, s prejavmi vystúpili viacerí účastníci, spievala sa aj hymna a prečítali sme si list od brata zavraždeného novinára Jána Kuciaka,“ dodal.