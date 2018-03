Konflikt sa odkladá. Trump sa porozpráva s Kimom

Hádali sa o to, kto má väčšie jadrové tlačidlo. Zimné olympijské hry v juhokórejskom Pjongčangu však umlčali hrozby a po mesiacoch raketových skúšok a agresívnych tweetov prišiel až šokujúci obrat. Americký prezident Donald Trump sa do konca mája stretne so severokórejským diktátorom Kim Čong-unom. Schôdzka na takejto úrovni sa ešte nikdy neuskutočnila.

Niečo ako zázrak?

Zatiaľ nie je jasné, kde sa summit bude konať. Stretnutie však oznámila vo štvrtok juhokórejská delegácia v Bielom dome. Podľa nej je Kim Čong-un pripravený stretnúť sa Trumpom, hlási sa k myšlienke jadrového odzbrojenia, zastaví všetky raketové a jadrové testy a vraj chápe, že vojenské cvičenia USA a Južnej Kórey musia pokračovať.

Súhlas šéfa Oválnej pracovne so stretnutím prekvapil podľa CNN aj mnoho jeho najbližších spolupracovníkov. Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson je momentálne na návšteve viacerých afrických krajín. Biely dom potvrdil, že Trump svojho šéfa diplomacie o pláne na schôdzku s Kimom informoval. Prezident však ešte nedávno svojmu ministrovi odkazoval, aby s KĽDR príliš nestrácal čas, a Kima nazýval raketovým mužom.

Pchjongjang sa ešte ničoho nevzdáva, len súhlasí, že nebude pokračovať. Aspoň zatiaľ. pripomenul Hoare. James Hoare, odborník na Severnú Kóreu

Teraz Trump zmenil rétoriku. "Kim Čong-un hovoril s predstaviteľmi Južnej Kórey o jadrovom odzbrojení, nielen o zmrazení. Tiež o tom, že Severná Kórea nebude vykonávať v tomto čase raketové testy. Dosiahli sme veľký pokrok, ale sankcie zostávajú, až kým sa nepodarí dosiahnuť dohodu. Stretnutie sa plánuje!“ napísal americký prezident na sociálnej sieti Twitter.

Juhokórejský prezident Mun Če-in správu o schôdzke Trumpa s Kimom označil za niečo ako zázrak. Tillerson priznal, že diktátor z KĽDR zmenil svoje postoje veľmi dramatickým spôsobom.

"Je to prekvapujúce, ale nepovedal by som, že je to šok. Je lepšie rozprávať sa, ako bojovať,“ reagoval pre Pravdu James Hoare, ktorý v roku 2001 ako britský chargé d’affaire vytvoril v Severnej Kórei ambasádu Spojeného kráľovstva. "Azda obe strany začali byť nervózne z vlaňajšieho napätia a chceli využiť šancu trocha sa stiahnuť. KĽDR to môže vnímať tak, že raketový a jadrový program zaznamenal taký pokrok, že ho môže aj stopnúť a zistiť, akú dohodu by mohla dosiahnuť. Pchjongjang sa ešte ničoho nevzdáva, len súhlasí, že nebude pokračovať. Aspoň zatiaľ,“ pripomenul Hoare.

Podľa bývalého analytika kórejskej tajnej služby Nam Song-wooka je potrebné za posun pochváliť Trumpa. "Nedá sa poprieť, že tento šokujúci zvrat udalostí je výsledkom hromadenia sankcií a maximálneho tlaku na Severnú Kóreu odvtedy, čo prezident vlani nastúpil do Bieleho domu,“ tvrdí riaditeľ Centra pre Severnú Kóreu na Inštitúte pre výskum Ázie. "Ekonomika KĽDR upadala pre silné sankcie uvalené Bezpečnostnou radou OSN, ktoré zasiahli aj čínske spoločnosti a banky. Kim teraz určite dúfa, že sa vyhne izolácii tým, že sa bude snažiť hrať o čas. Riešením je aj summit s Trumpom, ktorý mu nemôže ublížiť,“ vysvetlil Nam.

Spokojní a nespokojní

Schôdzka momentálne hrá do karát Pchjongjangu, Washingtonu aj Soulu. Kim Čong-un je na dosah niečoho, čo sa nepodarilo jeho dedovi ani otcovi. USA sa s ním budú rozprávať v situácii, keď v podstate musia rešpektovať severokórejský jadrový program, hoci ho odmietajú. Ak bolo dlhodobým cieľom režimu Kimovcov dosiahnuť, aby ho nikto nemohol zvrhnúť, súčasný vodca KĽDR to do veľkej miery dosiahol. Schôdzka s prezidentom USA mu tiež dodáva jednoznačnú domácu legitimitu.

Aj Trump však môže byť v tejto chvíli spokojný. "Prezident má rád drámu. Toto sa k nemu hodí,“ uviedol pre Pravdu bezpečnostný analytik Robert Kelly z Národnej univerzity v juhokórejskom Pusane. Podľa neho fakt, že išlo o istú improvizáciu, dáva malú nádej, že diplomatická ofenzíva niečo zmení. "Žiadny iný americký prezident by to však nemohol urobiť,“ uznal Kelly prínos Trumpa.

Možno najdôležitejšou postavou je však juhokórejská hlava štátu Mun. Keď nastúpil vlani v máji do úradu, vysielal zmierlivé signály do Pchjongjangu. Odpoveďou mu boli raketové a jadrové testy. Zo začiatku mal Mun aj komplikované vzťahy s USA. Trump agresívnou rétorikou zvyšoval napätie na Kórejskom polostrove a zároveň kritizoval Soul napríklad za obchodné vzťahy, dokonca naznačoval, že Južná Kórea by mala za ochranu USA platiť.

Mun však šiel do politického rizika, keď sa mu podarilo presvedčiť Pchjongjang, aby vyslal športovcov na zimnú olympiádu. Sever a juh vytvorili aj spoločný tím v ženskom hokeji a prezident za to stratil časť svojej popularity. Podľa BBC sa však nedá vylúčiť, že v prípade pokroku rokovaní s Kimom môže byť Mun horúci kandidát na Nobelovu cenu za mier.

Od toho je však vývoj ešte veľmi ďaleko. Veď Severná a Južná Kórea sú technicky stále v stave vojny, prímerie podpísali v roku 1953. Pchjongjang má svoju predstavu o zjednotení Kórejského polostrova, ktorú odmieta Soul, a bol by to obrovský problém aj pre mocnosti v regióne. "Vidím veľa výziev. Soul chce byť zapojený do rokovaní.

Japonsko sa obáva momentálnej situácie. Tokio vyžaduje tvrdý postup proti Pchjongjangu a bude sa obávať, že USA ho zmäkčia alebo dokonca, že upustia od jadrovej obrany regiónu. Čína víta rozhovory a zmiernenie napätia, ale tiež nechce zostať mimo,“ pripomenul Hoare.