Slováci na Srí Lanke sú v poriadku: Keby nám nevypli sociálne siete, ani nevieme, že sa niečo deje

Andrej so svojou vlastnou a s ďalšou slovenskou rodinou sa nachádzali v horskom meste Kandy v centrálnej Srí Lanke v čase, keď došlo ku prvým nepokojom v tejto momentálne veľmi populárnej cestovateľskej destinácii. "Náš šofér Ajith vedel už z telefónu, že sa niečo deje, a odviezol nás do hotela s bazénom. Poradil nám radšej nevychádzať, a tak sme si urobili relaxačný deň.

Situácia je absolútne pokojná. Keby nám nevypli sociálne siete, ani by sme si nevšimli, že sa niečo deje. Jediné, čo sme videli, bolo viac policajtov v uliciach. Z Kandy sme išli už počas výnimočného stavu do známeho backpackerského mestečka Ella, boli sme v prírode, pozreli sme si „Malý Adamspeak“, vodopády Rawana a všetko bolo normálne. Nanajvýš moslimovia mali zatvorené obchody a policajti a vojaci mali samopaly, ale nebolo ich nijako veľa. Teraz sme na pobreží južnej Srí Lanky v Hikkaduwe a tu o ničom ani nevedia. Nech sa nikto nebojí. Všetko je v pohode, žiadny Jeruzalem," tvrdí Andrej.

Na „funpage“ na Facebooku „Sri Lanka by Bianka“ sa postupne ozývajú aj ďalší Slováci: „My sme prileteli dnes ráno. Na letisku nič, ani zvýšené bezpečnostné opatrenia, klasika… Tu na pobreží sa to vníma ako lokálny problém v okolí mesta Kandy v centre Srí Lanky a tým, že armáda rýchlo zakročila, predpokladajú, že násilie sa nerozšíri do ostatných častí krajiny. My ideme cestovať po krajine,“ napísali vo štvrtok ďalší individuálni cestovatelia, ktorí na Srí Lanku prišli bez cestovnej kancelárie.

S výnimkou Kandy a priľahlých obcí je všetko v poriadku

Štyridsaťdvaročný Manoj Peiris je medzi Slovákmi jeden z najpopulárnejších šoférov a sprievodcov, ktorý, až na malé výnimky, sprevádza po krajine slovenských cestovateľov. V piatok sa nachádzal v centrálnej časti Srí Lanky v oblasti Sigyriya, kde je chronicky známa Levia skala, jedna z najväčších turistických atrakcií a najčastejšie navštevované historické miesto krajiny.

Chrám svätého zuba v meste Kandy je jedným z najposvätnejších miest pre budhistov na Srí Lanke. Autor: Bianka Stuppacherová, Pravda

„S výnimkou mesta Kandy a priľahlých obcí je v krajine všetko v poriadku, úplne voľne sa presúvame s klientmi. Len vidíme viac policajtov a príslušníkov armády. V piatok do mesta Kandy otvorili aj cesty. Cez víkend by mali do Kandy prísť dve slovenské klientky, telefonátom som overoval, či je všetko v poriadku a či nebude nevyhnutné mesto radšej vynechať,“ vysvetľuje. „Ubezpečili ma, že áno, turisti môžu bezpečne prísť.“

O konflikte na Srí lanke Mnohé médiá píšu, že „na Srí Lanke sa obnovil dlhoročný konflikt“. Nie je to tak celkom pravda. Dlhé roky trvajúca občianska vojna, ktorá sa skončila v roku 2009, totiž prebiehala medzi väčšinovým etnikom Sinhálčanmi, ktorí prevažne vyznávajú budhizmus, a Tamilčanmi, ktorí sú väčšinou hinduisti. Tamilská menšina žije najmä na severe a východe tohto ostrovného štátu v Indickom oceáne. Cieľom separatistickej organizácie Tigri tamilského ílamu bolo vytvorenie tamilského štátu práve na severe a východe. Dnes je táto organizácia v mnohých štátoch sveta, aj v rámci EÚ, považovaná za teroristickú, pretože často praktizovala teroristické útoky nielen na vojenskú, ale aj na civilnú infraštruktúru. Po skončení občianskej vojny sa v tejto krajine, ktorá má v oficiálnom názve prívlastok „socialistická“, začal prudko rozvíjať turistický ruch. Počty návštevníkov narastajú doslova z roka na rok. S príchodom nízkonákladovej leteckej spoločnosti na Slovensko, ktorá výrazne zlacnila ceny leteniek z Bratislavy či Košíc do srílanského hlavného mesta Kolomba, sa stále zvyšujú počty Slovákov navštevujúcich tento „tropický raj“. Mnohí cestujú aj s malými deťmi. Krajina sa považuje za veľmi bezpečnú, aj keď napätie medzi väčšinovým sinhalským etnikom (vyše 70 % obyvateľov) a menšinovými Tamilčanmi stále pretrváva.

Pred niekoľkými dňami však vypukli nepokoje medzi budhistami a moslimami (Moorovia s arabským pôvodom), ktorých je v krajine len niekoľko percent. Náboženské nepokoje namierené proti moslimom sa začali v Ampare, ktorá je na východe krajiny, ešte vo februári. Potýčky vyvrcholili po smrti šoféra nákladného auta sinhálskeho pôvodu, ktorého zbila skupina mladých moslimov. Lokálne nepokoje, počas ktorých Sinhálčania zaútočili na moslimské domy a obchody, viedli v utorok až ku zavedeniu 10 dní trvajúceho výnimočného stavu v krajine.

Malý budhistický mních na Srí Lanke. Autor: Matej Patka

Situáciu sa predbežne podarilo upokojiť

Turisti vnímajú problém najmä v meste Kandy a okolí, keďže práve tu sa nachádza známy Chrám svätého zuba, kde má byť v špeciálnej schránke uložená najposvätnejšia budhistická relikvia, Budhov zub. Kandy je mesto, ktoré nevynechá takmer žiadny cestovateľ po Srí Lanke či žiadna turistická kancelária.

Keďže výzvy na nepokoje sa šírili najmä prostredníctvom sociálnych sietí, okrem zákazu nočného vychádzania v oblasti Kandy bol zablokovaný aj Facebook, Viber či Whats up. Zatiaľ to vyzerá, že sa situáciu predbežne podarilo upokojiť a v samotnom meste Kandy je pokoj.

Obavy z opätovného vzplanutia vášní sa koncentrovali na piatok, keď sa moslimovia schádzajú k spoločným modlitbám. Pred mešitou v Awisawelle dokonca sedel budhistický mních na ochranu modliacich sa moslimov pred útokmi budhistických radikálov a vnútri iných mešít sa budhistickí mnísi v oranžových rúchach, sediac na stoličkách, zúčastnili priamo na moslimských modlitbách.

Situácia v Kandy je momentálne pod kontrolou, len v meste, ktoré je známe svojimi dopravnými zápchami, sú nečakane voľné ulice. Už zas funguje aj verejná doprava ako autobusy a vlaky, turisti však musia počítať s tým, že večer sú v Kandy zatvorené obchody, reštaurácie aj puby. Blokáciu pripojenia na četovacie aplikácie mobilnými operátormi čoraz viac ľudí obchádza pomocou tzv. VPN aplikácií, čo je IT nástroj, ktorý umožňuje „tváriť sa, že ste niekde inde“, v tomto prípade nie na Srí Lanke.

Sinhálčania nemajú radi moslimov

Slovák Roman Haluška žije je juhu Srí Lanky a jeho manželkou je Sinhalčanka. „Aj konflikt medzi Sinhalčanmi, ktorí sú budhisti, a moslimami, má dávnejší základ,“ tvrdí.

"Už niekoľko rokov sa hovorí napríklad o tom, že v jedle z moslimských obchodov, kde však nenakupujú moslimovia, ale Sinhálčania, sa objavujú škodlivé látky, šaty z týchto obchodov vedú ku kožným problémom. Len citujem informácie, ktoré mi manželka tlmočí z televízie, sú však, prirodzene, jednostranné. Aj tieto veci podnecujú v Sinhálčanoch lokálpatriotizmus, ktorý v istom okamihu vyústil do provokácií a následných násilností.

Na budhistickej Srí Lanke žije len 7 až 9 percent moslimov. Autor: Matej Patka

"Sama som zažila situáciu, keď ma miestny šofér tuk-tuku, Sinhálčan, odmietol vysadiť pri moslimskom obchode s tým, že o pár desiatok metrov budú obchody patriace Sinhálčanom. Sinhálčania s budhistickým vierovyznaním moslimov nemajú veľmi radi. Vnímajú to tak, že táto typicky budhistická krajina patrí im. A pretrváva aj napätie medzi Sinhálčanmi a Tamilčanmi, ktorí sú prevažne hinduisti. Zberačky známeho cejlónskeho čaju sú prevažne Tamilčanky, ktoré Briti priviezli ako lacnú pracovnú silu z Indie, a patria medzi najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva. V krajine však nie sú výnimkou zmiešané manželstvá, najmä s kresťanmi.

Upozornenie na stránke ministerstva zahraničia

„My tu dole na juhu a v prímorských oblastiach vieme o situácii len zo správ,“ hovorí Roman Haluška. Na Srí Lanke vrcholí turistická sezóna a z tohto hľadiska je najrozvinutejšie najmä juhozápadné a západné pobrežie krajiny.

Vnútri krajiny, najmä v okolí Kandy, bude momentálne najbezpečnejšie cestovať organizovane alebo so skúseným šoférom, ktorý má certifikát „Sri Lanka Tourist Board“. Títo ľudia sú nielen šoféri, ale aj sprievodcovia, musia absolvovať špeciálne školenia a dobre hovoriť cudzím jazykom. Na rozdiel od verejnej dopravy je však takéto pohodlné cestovanie drahšie. „Mesto Kandy je pre turistov otvorené, zajtra tam pricestujú dve Slovenky,“ hovorí Manoj Peiris. „Uzavreté sú len určité oblasti v okolí mesta. Nikde inde obmedzenia nie sú, dnes sme boli pri Levej skale Sigyriya, na safari v národnom parku Kawudulla. V rámci turistických oblastí je všetko v poriadku, všade je len viac policajtov.“

Na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR stále visí upozornenie s aktualizáciami, aby cestujúci na Srí Lanku zvážili návštevu rizikových oblastí, vyhýbali sa možným miestam náboženských potýčok a riadili sa pokynmi miestnych orgánov. Odporúča sa registrácia v dobrovoľnom registračnom formulári, ktorý je na stránke ministerstva v sekcii Cestovanie a konzulárne info. V každom prípade sa momentálne netreba obávať na Srí Lanku vycestovať.