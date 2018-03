Bývalý ruský špión Skripaľ bol pre britskú rozviedku MI6 cenný

Bývalý ruský tajný agent Sergej Skripaľ, ktorý sa aj so svojou dcérou stal v Británii terčom pokusu o vraždu nervovým plynom, bol dlhé roky veľmi ceneným spolupracovníkom britskej tajnej služby MI6. Britská rozviedka za jeho informácie ochotne platila vysoké sumy, pretože ich považovala za vysoko užitočné a dôveryhodné - vďaka nemu získala napríklad v podstate kompletný zoznam zamestnancov ruskej vojenskej rozviedky (GRU). Napísal to britský denník The Times.

The Times rekapituluje celú históriu Skripaľovho vzťahu s MI6, ktorá sa začala v roku 1995. Vtedy Skripaľ pôsobil v službách GRU v Španielsku a britskému agentovi, ktorý používal identitu španielskeho obchodníka, sa podarilo ho prinútiť k spolupráci. Tá sa stále zintenzívňovala, a to aj potom, čo Skripaľ začal trpieť cukrovkou a vrátil sa do Moskvy. Skripaľ odišiel do dôchodku v roku 2000, ale s MI6 bol v kontakte aj potom.

Výmena informácií mala svoje jasné pravidlá: MI6 pre Skripaľa prenajala rekreačnú nehnuteľnosť v španielskej Malage, kde sa Rus schádzal so svojím britským náprotivkom. Niekoľko schôdzok trvajúcich tri až štyri hodiny sa vždy odohralo počas troch dní, za každú z nich dostal Skripaľ zaplatené medzi 5 000 až 6 000 dolármi. Peniaze putovali na jeho španielsky účet. O jeho význame vypovedá aj krycie meno Forthwith (Okamžite).

Skripaľova hodnota spočívala najmä v jeho detailnej oboznámenosti s fungovaním a štruktúrou vojenskej rozviedky. MI6 napríklad odovzdal takmer kompletný zoznam zamestnancov GRU, celkovo išlo o stovky mien. Briti potom tieto informácie zdieľali aj so svojimi spojencami a poskytli ich napríklad americkej Ústrednej spravodajskej službe (CIA), čím sa im podarilo oslabiť jednu z kľúčových zložiek ruských tajných služieb.

Hoci MI6 Skripaľa vo svojich zložkách opisuje ako človeka, ktorý „vždy hľadal možnosť, ako si bokom niečo zarobiť“, hodnotí ho veľmi vysoko ako jedného z najvýkonnejších špiónov obdobia po skončení studenej vojny.

Skripaľovu identitu dvojitého agenta nakoniec odhalil spolupracovník Moskvy v španielskych bezpečnostných zložkách, Skripaľa potom v roku 2004 zatkla ruská federálna bezpečnostná služba FSB a v auguste 2006 ho odsúdili na 13 rokov väzenia za špionáž. Do Británie sa potom dostal v rámci výmeny agentov medzi Ruskom a USA v roku 2010.