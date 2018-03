Trump vraj odmietol žiadosť, že Mexiko nezaplatí hraničný múr

Počas vystúpenia na podporu kampane republikánskeho kandidáta v doplňovacích voľbách do kongresovej Snemovne reprezentantov v západnej časti Pensylvánie sa Trump zmienil o telefonickom rozhovore, ktorý mal minulý mesiac s hlavou mexického štátu. Nieto po rozhovore odložil plán na návštevu Bieleho domu.

Trump sa o telefonáte zmienil, keď dav v obci Moon Township začal skandovať: „Postavte ten múr“. Trump označil mexického prezidenta za „naozaj dobrého chlapa“, ktorý predniesol svoju žiadosť s úctou. „Povedal: ‚Pán prezident, chcel by som, aby ste urobil vyhlásenie, že Mexiko nebude platiť za múr‘,“ povedal Trump. „Povedal som: ‚Zbláznil ste sa? To nepoviem‘,“ dodal Trump s tým, že sa potom s Nietom urýchlene rozlúčil so slovami, že „to nepripadá do úvahy“.

Návšteva mexického prezidenta vo Washingtone ešte nebola stanovená. Trumpov zať a hlavný poradca Jared Kushner letel do Mexika minulý týždeň v snahe znížiť napätie medzi oboma stranami.

Trump sa v polovici apríla v Peru zúčastní na summite amerických krajín, ktorý združuje hlavy štátov z tridsiatich krajín kontinentu a Karibiku. Špekuluje sa, že by to mohla byť príležitosť pre jeho prvé stretnutie s Nietom aspoň na neutrálnej pôde.