Brexit ako značka chaosu na hraniciach?

Varovný plagát na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom, ktoré je súčasťou Británie. Na bilborde, ktorý umiestnili miestni aktivisti proti odchodu z EÚ, je varovanie, že ak dôjde k takzvanému tvrdému brexitu, od marca 2019 by mohla byť táto cesta uzavretá. Autor: SITA/AP

V decembri minulého roku sa britská vláda zaviazala, že zabráni vzniku takzvanej tvrdej hranice, ktorá by znamenala zavedenie kontrol osôb aj tovaru. Pred týždňom sa očakávalo, že premiérka Theresa Mayová v parlamente začne konečne hovoriť o detailoch.

„Len zahmlene rozprávala, že by bolo možné inšpirovať sa tým, ako to funguje na hraniciach medzi USA a Kanadou,“ poznamenala agentúra ČTK. Šéfka vlády poukázala na to, že sa tam nekontrolujú kamióny napriek tomu, že susediace štáty nie sú v colnej únii.

Írsky premiér Leo Varadkar sa netajil, že ho Mayová nepríjemne prekvapila. Podčiarkol, že model v Severnej Amerike je neprijateľný. „Navštívil som americko-kanadskú hranicu a videl som tvrdú hranicu. Ľudí v uniformách so zbraňami a so psami, čo určite nie je riešenie, ktoré by sme mohli prijať,“ povedal podľa novín Irish Times.

Obrazne povedané to zatiaľ vyzerá v súvislosti s brexitom tak, akoby bola na hraniciach osadená značka chaosu. Po vystúpení Mayovej si z nej uťahovala opozičná labouristická poslankyňa Jenny Chapmanová: „Sú tam zbrane a ozbrojení colníci. Určite to nie je to, čo mala na mysli?“

Podobne sa vyjadril jej stranícky kolega Chris Leslie, podľa ktorého sa potvrdzuje, že sa mýlili ľudia, ktorí vraveli, že brexit neprinesie problémy: „Tí, čo ho presadzovali, nám hovorili, že nenastane nijaká zmena na hranici, ak budeme hlasovať za odchod z EÚ. Zo dňa na deň tento sľub vyzerá byť menej dosiahnuteľný.“

Európsky parlament má analýzu o budúcnosti hranice, ktorá sa tiež zmieňuje o režime medzi USA a Kanadou a aj medzi Švédskom a Nórskom. Elektronické colné vyhlásenia tam síce urýchľujú pohyb tovarov, ale denník Independent naznačili, že v prípade Írska a Severného Írska by to nebolo bezproblémové. Navyše Nórsko je v colnej únii, kým, naopak, Mayová s ňou nepočíta.

Independent si všimol, že v texte chýba dôležité poľnohospodárstvo. „EÚ má prísne pravidlá vyžadujúce kontrolu mlieka, vajíčok, mäsa a ďalších potravín dovážaných na jednotný európsky trh. Ak Británia nie je členom colnej únie, potom sa tieto pravidlá musia uplatňovať na hranici s Írskom,“ upozornil denník.

Peter Kellner, autor príspevku v Independente, použil titulok, podľa ktorého ani technológia nemôže urobiť v Írsku z tvrdej hranice mäkkú. „Základný výber je otvorená hranica plus dohoda o colnej únii alebo fyzická hranica bez žiadnej dohody o colnej únii,“ varoval na záver.

Keď Londýn pred tromi mesiacmi poskytol garanciu, že hranica zostane dobre priepustná, vznikol dojem, že to tak naozaj bude. Keďže sa veci nepohli dopredu, narastajú obavy. Už vo februári Irish Times uviedol, že situácia vyzerá zle. „Jeden vysokopostavený predstaviteľ EÚ je veľmi pesimistický,“ napísal denník s tým, že slepá ulička bez vidiny jasného režimu na hranici by dokonca mohla pochovať rokovania o podmienkach odchodu Británie z únie. Doplnil, že vládam v členských štátoch EÚ dochádza trpezlivosť s Londýnom.

Mimochodom, pre obyvateľov Severného Írska je hrozba tvrdého brexitu dokonca taká dôležitá, že radšej by odišli zo Spojeného kráľovstva, ako by mali stratiť výhodu voľného pohybu cez hranice. „V decembrovom prieskume sa 48 percent opýtaných vyslovilo, že by hlasovalo za írske zjednotenie a zotrvanie v EÚ, za britský zväzok a odchod z únie bolo 45 percent,“ pripomenul denník Guardian.