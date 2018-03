USA sú pripravené zakročiť v Sýrii, ak budú musieť

Oznámila to americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová, ktorá upozornila, že USA sú pripravené zasiahnuť, ak budú musieť, a to rovnako ako tomu bolo vlani. Vtedy v reakcii na chemický útok v sýrskom meste Chán Šajchún vypálili americké lode rakety na sýrsku armádnu základňu.

„Nie je to cesta, ktorou by sme sa chceli vydať, ale sme na ňu pripravení,“ povedala podľa agentúry Reuters Haleyová v prejave k BR OSN v New Yorku.

Východná Ghúta, kde operujú povstalci a radikáli, je od 18. februára cieľom sústredeného bombardovania sýrskymi vládnymi vojskami. Pri náletoch prišlo už o život viac ako 1 000 ľudí a uväznených v tejto enkláve na okraji Damasku je stále na 400-tisíc civilistov. Pred dvoma týždňami BR OSN pritom vyzvala na pokoj zbraní. Jej jednomyseľne prijatá rezolúcia žiada, aby sa prímerie v celej Sýrii začalo dodržiavať bezodkladne a trvalo minimálne 30 dní.

„Toto nie je žiadne prímerie … Prímerie zlyhalo,“ povedala Haleyová. Dodala, že USA môžu zakročiť, rovnako ako vlani, keď americké rakety zasiahli základňu sýrskej armády, po útoku, pri ktorom podľa expertov sýrske vládne vojská použila proti civilistom jedovatú látku sarín.

„Bezpečnostná rada vtedy neurobila potrebné kroky, a Spojené štáty tak úspešne zasiahli leteckú základňu, odkiaľ Asad spáchal chemický útok … Dnes opakujeme naše varovanie,“ uviedla Haleyová.

Ide o zneužitie?

Veľvyslankyňa USA pri OSN tiež obvinila sýrsku vládu a jej spojencov Rusko a Irán, že využili klauzulu v rezolúcii o prímerí, ktorá umožňuje ďalej bombardovať príslušníkov teroristickej organizácie al-Kájda a ďalších radikálov na to, aby útočili na školy, nemocnice a ďalšie budovy, kde sú civilisti. Spojené štáty sa preto podľa nej budú usilovať o schválenie novej rezolúcie o prímerí, kde táto klauzula nebude.

Generálny tajomník OSN António Guterres medzitým vyzval Bezpečnostnú radu, aby okamžite zaistila do východnej Ghúty prístup humanitárnym pracovníkom. „Je nevyhnutné, aby bola umožnená humanitárna evakuácia,“ uviedol Guterres. Tiež vyzval všetky štáty, aby zabezpečili rešpektovanie prímeria. Poznámka však nebola výslovne adresovaná Rusku, ktoré je spojencom sýrskeho prezidenta Bašára Asada.

Boje sa zintenzívnili

Boje sa od schválenia rezolúcie BR OSN o prímerí podľa Guterresa zintenzívnili a sýrska vláda už získala kontrolu nad viac ako 60 percentami východnej Ghúty. Šéf OSN zdôraznil, že do Ghúty humanitárnu pomoc za ten čas dopravili iba dvakrát a žiadny zranený či chorý človek podľa informácií OSN z enklávy evakuovaný nebol. Situácia v Sýrii je deň čo deň horšia, dodal Guterres.

Zástupca Ruska pri OSN Vasilij Nebenzja medzitým označil východnú Ghútu za „semenisko terorizmu“ a povedal, že sýrska vláda má naprosté právo snažiť sa odstrániť hrozbu, ktorá terorizuje sýrskych civilistov. Nedávne chemické útoky vo východnej Ghúte, pri ktorých bol použitý chlór, sú dielom islamistov, nie sýrskej vlády, pokračoval.

Podľa agentúry AP Nebenzja takisto naznačil, že výroky Haleyovej sú snahou USA ospravedlniť budúci vojenský zákrok v Sýrii. Prímerie je preto v tejto chvíli nereálne a Moskva dáva prednosť novej dohode, po ktorej by nasledovalo vyhlásenie bezpečnostných zón, zdôraznil.