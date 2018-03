Americký minister obrany pricestoval na neohlásenú návštevu do Kábulu

Mattis by sa mal v Afganistane stretnúť s Johnom Nicholsonom, tamojším vrchným americkým veliteľom, aj s prezidentom Afganistanu Ašrafom Ghaním.

Minister obrany USA Jim Mattis pricestoval do afganského Kábulu na vopred neohlásenú návštevu, aby zhodnotil tamojšiu vojnu s dôrazom na vyhliadky možného presvedčenia niektorých bojovníkov hnutia Taliban k zmiereniu s afganskou vládou. Šéf amerického rezortu obrany do krajiny pricestoval bez ohlásenia z bezpečnostných dôvodov a jeho návšteva prišla v čase, keď Spojené štáty poskytli do vojny nové zdroje. Mattis sa pred novinármi vyjadril, že si myslí, že je možné v nej zvíťaziť, pričom narážal na politickú dohodu s Talibanom.

Mattis by sa mal v Afganistane stretnúť s Johnom Nicholsonom, tamojším vrchným americkým veliteľom, aj s prezidentom Afganistanu Ašrafom Ghaním.

Minulý týždeň poprední predstavitelia spravodajských služieb informovali Kongres o situácii v Afganistane. Afganské jednotky sa podľa nich zlepšujú, Taliban však bude počas roka pravdepodobne naďalej ohrozovať stabilitu v krajine.