Ponáhľa sa Babiš pomaly?

Zeman vraj chce o ďalšom vývoji rokovania v súvislosti s procesom zostavovania kabinetu informovať koncom marca. Babiš prisľúbil, že sa bude usilovať zrýchliť rokovania. Napriek tomu sa podľa mnohých šéf menšinového kabinetu „ponáhľa pomaly“.

„Nemyslím si, že sa Babiš ponáhľa pomaly. Rýchlejšie to totiž ani nejde,“ reagoval pre Pravdu český politológ Oskar Krejčí s tým, že podľa neho má premiér v demisii iba dve možnosti: vytvoriť menšinovú vládu alebo dať dohromady koalíciu s ODS.

„Premýšľam o tom,” reagoval Babiš v priamom televíznom prenose na možnosť oslovenia občianskych demokratov formou nejakej ponuky. „Mala by to byť ponuka týkajúca sa programu a účasti vo vláde,” dodal. Musí sa vraj poradiť s kolegami, pretože „nie som to iba ja, kto rozhoduje“.

Sociálni demokrati však nechcú o spomínanej možnosti rokovať s ODS ani počuť. A komunisti? Podľa Krejčího sú v tomto smere veľmi zvláštni. „Ako by sa sami hrali na svojom piesočku. A to, čo dnes robia Babišovi, je nepochopiteľné. V každom prípade programovo a mentálne sú k Babišovmu hnutiu ANO blízke ODS a ČSSD,“ analyzuje český politológ najnovší vývoj na politickej scéne.

Viacerí pozorovatelia upozorňujú, že práve v spomínanom konštatovaní treba hľadať odpoveď na prípadnú otázku, prečo Andrej Babiš najnovšie dokonca neváha urobiť nejaký ten krok späť v snahe zostaviť vládu. „Nevylučujem pokračovanie v rokovaní s ODS,“ vyhlásil líder hnutia ANO aj v nedeľu pred televíznymi kamerami. A to napriek tomu, že lídri spomínanej strany zatiaľ nemajú o to záujem a podobnú možnosť zatiaľ jasne odmietajú.

„Neviem, čo má Babiš na mysli, ale vidím, čo konkrétne robí – počas všetkých dôležitých hlasovaní sa jeho vláda opiera o SPD a KSČM a spoločne potápajú naše návrhy na nižšie dane, na menej byrokracie atď. Mal by si konečne prestať uťahovať z voličov,“ citujú médiá reakciu šéfa ODS Petra Fialu na Babišom spomínanú možnosť. Podľa neho výrok Babiša o možnej ponuke ODS je iba „nátlakom na iných možných koaličných partnerov a skrýva tých skutočných – komunistov a SPD Tomia Okamuru“.

Babiš zatiaľ podrobnosti ponuky adresovanej ODS nekonkretizoval. Šéf ČSSD Jan Hamáček však pohrozil, že jeho strana skončí rokovanie v prípade, ak sa začnú aj v rámci tandemu ANO s ODS. Podľa neho práve kvôli „nepredvídateľnosť“ predsedu ANO chce mať ČSSD záruky toho, čo a ako by mal presadzovať budúci kabinet. „A nie každý deň niečo iné,“ neskrýval podráždenie Hamáček na jednej zo sociálnych sietí. A hlavne, ako pripomenul denník Právo, "ČSSD aj KSČM majú bohatú minulosť, ale ich voliči doteraz neboli zvyknutí na to, aby spomínané strany bez odporu robili krovie veľkokapitalistovi, ktorému záleží predovšetkým na vlastnej moci“.

„Kombinácia ANO – ODS bola však od začiatku najpravdepodob­nejšia. Spojenie oligarchu s pravicovou stranou neodporuje logike. Ak by medzi ich lídrami neexistovala osobná animozita, tak programovo aj matematicky to vyzeralo veľmi dobre. Babiš nie je v žiadnom prípade ľavicový politik. Ako oligarcha má skôr pravicové názory. Ak by neexistovali kauzy ako napríklad "stíhaný premiér“, tak by spomínaná koalícia s ODS bola prirodzenejšia," upozornil politológ Oskar Krejčí.

Zatiaľ však veľkopodnikateľ a jeho pravicové hnutie opakovane vyčítajú ODS, že jej šéf Fiala odmieta s nimi rokovať. A to vraj napriek tomu, že oceňuje zahraničnú politiku, ktorú presadzuje Babišov menšinový kabinet. Predseda občianskych demokratov však vzápätí reagoval: „Nikdy som ho (Babiša – pozn. red.) nepochválil za zahraničnú politiku. Akurát som privítal, že sa ňou začal zaoberať. Ocením až reálne výsledky.“

Hnutie ANO v polovici januára v Poslaneckej snemovni neuspelo so žiadosťou o dôveru pre svoju menšinovú jednofarebnú vládu. Kabinet následne podal demisiu a prezident Zeman Babiša, tak ako sľúbil, poveril novými rokovaniami o vláde.