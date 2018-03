Nemecká seniorka prehrala súd: Sporiteľne môžu používať výhradne mužské oslovenia

Sťažovateľka, ktorá s odvolaním na rovnoprávnosť požadovala oslovenie klientka a majiteľka účtu, na pôde najvyššieho civilného súdu v Nemecku neuspela. Informovala o tom agentúra DPA.

Podľa zdôvodnenia súdu tieto oslovenia nepredstavujú zásah do osobnostných práv ani porušenie zásad rovnosti, ako argumentovala Marlies Kramerová, 80-ročná žalobkyňa a angažovaná bojovníčka za práva žien zo spolkovej krajiny Sársko.

Jej sťažnosť narazila už na nižších súdoch, ktoré sa okrem iného domnievali, že uvádzanie dvojitého oslovenia by už tak ťažké texty ďalej komplikovalo. Užitie mužskej formy sa navyše už „2000 rokov“ vzťahuje na obe pohlavia, ako svoje rozhodnutie zdôvodnil Sársky súd.

Ak by súd sťažovateľke dal za pravdu, musela by sporiteľňa pretlačiť zhruba 800 formulárov a problémy by mohlo mať aj 1 600 ďalších finančných inštitúcií. Podľa profesorky práva z Dortmundu Marie Wersigovej by sa rozhodnutie súdu zrejme muselo odraziť aj v jazyku používanom vo všetkých ďalších právnych dohovoroch, citoval ju týždenník Der Spiegel.

Známa tvár zo súdnych siení

Seniorka už vyhrala iné súdne bitky. Napríklad odmietala v 90. rokoch cestovný pas tak dlho, kým sa smela podpísať ako majiteľka, nie majiteľ pasu. Podarilo sa jej tiež zhromaždiť dostatok podpisov pre zmenu zaužívanej praxe, kedy sa v Nemecku ženské pomenovanie požívalo iba pre tlakové níže, nie pre tlakové výše.

Žena sa nevzdáva ani teraz: „dotiahne to každopádne až k ústavnému súdu,“ avizovala vopred. Spor, ktorý sa niekomu môže zdať smiešny, pre ňu nie je žiadnou maličkosťou, ale celkom zásadnou vecou: „Jazyk je kľúč k rovnosti,“ hovorí.