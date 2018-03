Schôdzka s Trumpom? Kim sa neponáhľa

Demonštrácia v Soule za mier na Kórejskom polostrove. Šéf Bieleho domu Donald Trump a severokórejský líder Kim Čong-un by mali rokovať niekedy do konca mája. Ani termín, ani miesto ich stretnutia zatiaľ nie sú známe.

Na stretnutie treba dvoch. V tomto prípade severokórejského diktátora Kim Čong-una a amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten minulý týždeň nečakane oznámil, že súhlasí so schôdzkou s neobmedzeným vládcom KĽDR, ktorá by sa mala konať do konca mája. Bol to pravdepodobne skôr náhly popud mysle šéfa Bieleho domu, ako premyslená stratégia, ale núti to Severnú Kóreu reagovať. A Pchjongjang sa zatiaľ na veľa nezmohol.

Opatrné postoje

Podľa odborníka na medzinárodné vzťahy Benjamina Habiba z La Trobovej univerzity v Melbourne by chcela Severná Kórea prevziať iniciatívu. "Bol by som prekvapený, keby KĽDR súhlasila s Trumpovým časovým plánom. Je pravdepodobné, že okolo toho ešte uvidíme rôzne hry,“ uviedol pre Pravdu Habib.

Trump počas víkendu svojím typickým spôsobom vyhlásil, že si buď s Kimom sadnú a vytvoria najlepšiu dohodu pre svet, alebo rýchlo odíde.

Južná Kórea sa chystá na vlastnú schôdzku s Kimom do konca apríla. Soul potvrdil, že z Pchjongjangu zatiaľ nedostal žiadnu reakciu na to, ako by mal vyzerať summit USA – Severná Kórea. "Cítim, že k tejto veci pristupujú opatrne a že potrebujú čas, aby si zorganizovali svoj postoj,“ citovala agentúra Reuters Baik Tä-hjuna, hovorcu juhokórejského ministerstva pre zjednotenie.

Soul je momentálne v diplomatickej ofenzíve. Boli to juhokórejskí vyjednávači, ktorí z KĽDR priniesli Trumpovi ponuku na stretnutie od Kima. Teraz sa ich aktivity presunuli do Číny, kde boli v pondelok, a v nasledujúcich dňoch majú na programe stretnutia v Rusku a Japonsku. Pre schôdzku Trump – Kim je totiž potrebné vytvoriť aj regionálny kontext.

"Podľa mňa Čína, ale ani niekdajší Sovietsky zväz a potom Rusko, nikdy dlhodobo netlačili na to, aby Severná Kórea zmenila svoje správanie. Nevidím žiadny jasný znak toho, že by to Peking plánoval teraz,“ pripomenul pre Pravdu Ron Huisken z Centra pre strategické a obranné štúdie na Austrálskej národnej univerzite.

Čína tvrdí, že víta schôdzku Kima s Trumpom ako dôležitú príležitosť pre znižovanie napätia. "Zároveň však všetky strany musia byť trpezlivé a pozorné a musia ukázať politickú múdrosť, aby vhodným spôsobom reagovali a vyriešili všetky problémy a zasahovanie do obnovenia procesu rozhovorov,“ uviedol podľa agentúry Reuters čínsky prezident Si Ťi-pching pre štátne médiá. Žiadny úradujúci šéf Bieleho domu sa doteraz nestretol so severokórejským vodcom. Soul a Pchjongjang sú oficiálne stále v stave vojny. Konflikt medzi nimi sa v roku 1953 skončil len podpísaním prímeria.

Lepšie ako vojna

Mike Pompeo, riaditeľ CIA, pre televíziu Fox News vyhlásil, že prezident Trump chápe riziká schôdzky s Kimom, ale chce riešiť problém. "Nikdy predtým neboli Severokórejci v pozícii, že ich ekonomika čelila takým rizikám a ich vodcovia boli pod takým tlakom,“ vyhlásil Pompeo. No Pchjongjang aj Washington majú vlastné vysvetlenia, prečo sa summit Trump-Kim bude konať. "Na jednej strane sa dá argumentovať, že vojenské hrozby Trumpovej vlády natoľko vystrašili KĽDR, že je ochotná posadiť sa za rokovací stôl. Na druhej strane sa však dá aj povedať, že Severná Kórea si je dostatočne istá vývojom svojich jadrových zbraní, takže nie je potrebné, aby ich v tejto chvíli testovala ďalej,“ myslí si Habib.

Podľa odborníka je momentálne zjavné, že USA a Severná Kórea od rozhovorov očakávajú niečo iné. A to aj napriek ústupku KĽDR, ktorá zastavila raketové a jadrové testy. "Severokórejci sú pripravení začať rokovanie o vytváraní dôvery a o možnej mierovej dohode. Ale je pravdepodobné, že Washington a Pchjongjang budú viac hovoriť, ako sa počúvať. USA pokračujú v zdôrazňovaní potreby jadrového odzbrojenia. KĽDR hovorí o bezpečnosti na Kórejskom polostrove, kde ona zostane ako atómová mocnosť. Takže neočakávajme príliš veľa od plánovaného stretnutia. Ale nenechajme sa ani odradiť pomalým procesom. Veď rokovania sú lepšie ako vojnový scenár,“ dodal Habib.