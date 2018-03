Rusko pohrozilo odvetou za prípadný americký útok na Damask

Ruská armáda podľa neho na prípadný americký útok zareaguje protiútokom na rakety a na zariadenia, z ktorých budú vypálené. O možnom útoku sa v pondelok zmienila americká veľvyslankyňa pre OSN Nikki Haleyová. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov v utorok uviedol, že dôsledky prípadného amerického útoku na Sýriu budú veľmi vážne.

Gerasimov povedal, že ak budú ohrozené životy ruských vojakov v Sýrii, odpovie Rusko protiútokom. Haleyová o prípadnom americkom zásahu hovorila v súvislosti s tým, že sa nedarí zastaviť útoky na sýrskych civilistov. Gerasimov tiež uviedol, že pripravovaná provokácia má Washingtonu poslúžiť k obvineniu sýrskej armády z použitia chemických zbraní.

„Spojené štáty chcú dodať takzvaný dôkaz o smrti mnohých civilistov ako dôsledok chyby sýrskej vlády a ruského vedenia, ktoré ju podporuje. Za to Washington plánuje raketový a bombový útok na vládnu štvrť v Damasku,“ povedal Gerasimov. Upozornil, že v objektoch sýrskeho ministerstva obrany sú aj ruskí vojaci. „Ak budú ohrozené životy našich vojakov, ruská armáda odpovie odvetou na rakety aj na odpaľovacie objekty,“ povedal Gerasimov.

„Prípadný útok (na Sýriu) bude mať vážne dôsledky. Pani Haleyová by si mala uvedomiť, že jedna vec je zneužívať nezodpovedne mikrofón v Bezpečnostnej rade OSN, a druhá to, že ruská a americká armáda si prostredníctvom svojich komunikačných kanálov oznamujú, čo sa urobiť dá a čo sa robiť nesmie. Koalícia, ktorej USA velí, o tom dobre vie,“ povedal Lavrov. Vyhlásil ďalej, že západní partneri, ktorí majú kontakty so skupinami pôsobiacimi vo Východnej Ghúte, nevyužili svoj vplyv na to, aby tieto skupiny prinútili zastaviť útok na civilistov.

Pondelkové oznámenie Haleyovej, že Američania predložia BR OSN novú rezolúciu o Sýrii, podľa ministra dokazuje neschopnosť USA presadiť plnenie predchádzajúcej rezolúcie (o prímerí).

Lavrov nepovažuje za vhodné rozširovať teraz počet oblastí pokoja zbraní v Sýrii, pretože je potrebné sústrediť sa na to, aby prímerie platilo tam, kde už bolo dohodnuté. O prípadnom ďalšom rozšírení podľa neho budú konať ministri zahraničia Turecka, Iránu a Ruska na svojom ďalšom stretnutí v Astane, naplánovanom na 16. marca.

Washington kritizuje Damask za útoky na Východnú Ghútu, kde je obkľúčených 400 000 civilistov. Podľa Moskvy a sýrskej televízie v utorok z Východnej Ghúty odišla prvá skupina asi 100 civilistov. Na záberoch sýrskej televízie je vidieť, že medzi nimi boli tiež chorí a zranení.

Zástupca povstaleckej skupiny Džajš al-Islam povedal, že skupina odišla na základe dohody o evakuácii ľudí, ktorí potrebujú ošetriť. Skupina pôsobí vo Východnej Ghúte. Správu o dohode o evakuácii potvrdil sýrsky Červený polmesiac, ktorý je pripravený evakuáciu zaistiť. Podľa Džajš al-Islam budú chorí a ich sprievod dopravení k prechodu do Damasku, ktorý leží severne od mesta Duma, čo je najväčšie mesto vo Východnej Ghúte.

Hlavný hovorca tejto skupiny ale vylúčil, že by sa z Východnej Ghúty stiahli tiež bojovníci jeho organizácie. „Naša revolučná ideológia nám nedovoľuje predať krv bojovníkov svätej vojny,“ povedal. Rusko minulý týždeň ponúklo ozbrojencom a ich rodinám bezpečný odchod a beztrestnosť.

Boje v tejto oblasti, ktorá je východne od Damasku, trvajú od februára a o život v nich prišlo vyše 1000 ľudí. Aj keď Bezpečnostná rada OSN 24. februára schválila rezolúciu o 30-dennom prímerí, boje neustali.