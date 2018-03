Prokuratúra žiada pre strelca z floridskej školy trest smrti

Rozhodnutie prokuratúry žiadať trest smrti je zverejnením formálneho postupu obžaloby pred začiatkom procesu, konečná požiadavka sa tak môže kedykoľvek zmeniť. Cruzov obhajca Howard Finkelstein totiž oznámil, že ich klient prizná vinu, pokiaľ mu nebude hroziť trest smrti.

Verejný obhajca Finkelstein, ktorého úrad Cruza zastupuje, upozornil na to, že jeho klient v minulosti vykazoval mnoho známok psychickej nevyrovnanosti a tiež možných násilných sklonov, preto trest smrti považuje za príliš prísny.

„O tom tento prípad je. Nie o tom, či to urobil. Nie o tom, či by mal vyjsť na slobodu. Ale o tom, či by mal žiť, alebo nie,“ povedal Finkelstein.

V stredu sa s Cruzom uskutoční súdne vypočutie k formálnym záležitostiam obžaloby. Cruzova obžaloba obsahuje 34 bodov, a to vrátane 17 vrážd prvého stupňa.