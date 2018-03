Doplňovacie voľby v Pensylvánii, ktoré sú považované za referendum o Trumpovi, sú vyrovnané

Utorkové doplňovacie voľby do Snemovne reprezentantov USA v Pensylvánii, ktoré sú považované za referendum o prezidentovi Donaldovi Trumpovi, sú po sčítaní takmer všetkých hlasov vyrovnané. Hoci zatiaľ oficiálny výsledok oznámený nebol, demokratický kandidát Conor Lamb sa už vyhlásil za víťaza. Jeho republikánsky rival Rick Sacconi, ktorý zaostáva za Lambom o necelých 600 hlasov, zatiaľ porážku neuznal. Tesnosť výsledku naznačovali aj predvolebné prieskumy.

CNN uviedla, že priebežný výsledok je natoľko tesný, že nie je možné víťaza odhadnúť. Podobné oznámenia urobilo mnoho ďalších amerických médií vrátane tlačovej kancelárie AP. V závere sčítania Lamb viedol dokonca len o 95 hlasov. Aktuálne informácie z ešte neskončeného sčítania udávajú, že Lamb získal podporu 49,8 percent voličov, Sacconi 49,6 percenta voličov a zvyšné hlasy získal Drew Miller.

„Trvalo to trochu dlhšie, než sme si mysleli, ale zvládli sme to. Vy ste to zvládli,“ povedal Lamb priaznivcom.

Voľby sa v Pensylvánii konali po tom, čo republikán Tim Murphy odstúpil pre sexuálny škandál. Hlasovanie púta celoamerickú pozornosť, lebo je pre Trumpovu republikánsku administratívu testom pred novembrovými parlamentnými voľbami.

Demokrati v Pensylvánii nevyhrali voľby do americkej snemovne ani raz od roku 2002, vo voľbách v rokoch 2014 a 2016 proti Murphymu nepostavili ani protikandidáta. Teraz Demokratická strana verí, že je schopná vďaka nízkej Trumpovej popularite vyhrať nielen v Pensylvánii, ale aj na jeseň v celoamerických voľbách, kedy sa bude vyberať nové zloženie Snemovne reprezentantov a tretiny Senátu.