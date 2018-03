Sopka Kick 'em Jenny neďaleko Grenady zrejme čoskoro vybuchne

Karibské úrady varujú pred erupciou podmorskej sopky Kick 'em Jenny nachádzajúcej sa severne od Grenady. Podľa The University of the West Indies Seismic Research Center by nemalo hroziť cunami. Nebezpečenstvu však čelia najmä lode, ktorým už nariadili zdržovať sa približne tri kilometre od vulkánu. Centrum v utorok zvýšilo stupeň nebezpečenstva zo žltého na oranžový s tým, že erupcia by mohla nastať počas menej ako 24 hodín.

Sopka sa nachádza takmer 200 metrov pod hladinou Karibského mora. Od roku 1930 už vybuchla viac ako dvanásť ráz, no nespôsobila žiadne zranenia ani úmrtia.