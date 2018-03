USA testujú odhodlanie Rusov v Sýrii

Reagovala tak na pokračujúcu úspešnú operáciu sýrskych vládnych jednotiek, ktorých cieľom je likvidácia poslednej bašty teroristov z tzv. Islamského štátu vo Východnej Ghúte neďaleko Damasku. Spolu s nimi sú tam aj príslušníci opozičnej sýrskej armády, ktorí sa čoraz viac stávajú rukojemníkmi radikálov z IŠ.

„Nie je to cesta, ktorú uprednostňujeme, ale už raz sme ukázali, že sa dá po nej prejsť,“ citovala britská BBC hrozbu veľvyslankyne USA, ktorú vyslovila začiatkom týždňa počas rokovania BR OSN. Narážala tým nepriamo na operáciu Američanov z roku 2017, keď po použití jedovatého plynu USA zaútočili na sýrsku leteckú základňu. Podľa Moskvy však išlo o „symbolický útok“ s minimálnymi stratami na životoch aj materiáloch.

Nikki Haleyová však vo vyhrážkach išla ešte ďalej, keď sa konkrétne zmienila o možnom útoku aj proti vládnym budovám v sýrskej metropole. Stane sa tak podľa Haleyovej v prípade, že „BR OSN nedokáže nastoliť režim zastavenia paľby vo Východej Ghúte“. Podľa ruského veľvyslanca pri OSN Vasilija Nebenzia je však v súčasnosti neodkladné prímerie vo Východnej Ghúte utópiou.

Jeho americká kolegyňa Haleyová však už dala jasne najavo, že Američania zaútočia aj v prípade, že Washington a medzinárodná koalícia vedená USA nebude mať mandát OSN. Rovnaký recept zvolil Biely dom aj v prípade útoku na Irak. Stačila mu na to iba zmienka o jadrovom arzenále Saddáma Husajna, ktorého existenciu nikto nikdy nepotvrdil.

„Haleyovej hrozby sú iba falošnými útokmi, na ktoré si Rusko už zvyklo,“ reagoval pred kamerami ruskej televízie RT na americkú diplomatku aj Jevgenij Serebrennikov, podpredseda obranno-bezpečnostného výboru v Rade federácie. Podľa neho správanie USA je „pokračovaním politiky nátlaku na pozadí rozpadajúceho sa jednopolárneho sveta“. Ako v tejto súvislosti zdôraznil, USA majú skúsenosti s obviňovaním iných krajín.

Chemický útok

Moskva však ráta so všetkými možnosťami. „V Damasku sa nachádzajú ruskí vojenskí poradcovia, členovia Strediska prímeria medzi znepriatelenými stranami, ako aj príslušníci ruskej vojenskej polície. V prípade ohrozenia ich životov ozbrojené sily prijmú odvetné opatrenia,“ upozornil Američanov Valerij Gerasimov, náčelník ruského generálneho štábu. Podľa generála Gerasimova by tentoraz ako zámienka na útok na Damask mohla poslúžiť provokácia odporcov režimu Bašára Asada vo Východnej Ghúte, ktorí pravidelne ostreľujú civilistov v neďalekej metropole.

Námestník sýrskeho ministerstva zahraničných vecí Fajsal Migdad už upozornil, že teroristi z hnutia Tahrír aš Šám chystajú vo Východnej Ghúte chemický útok. Aj generál Gerasimov informoval, že na predmestí Damasku „teroristi už sústredili civilistov vrátane starcov, žien a detí, ktorí sa majú stať obeťami zinscenovaného chemického útoku“. „Na mieste sú už nielen tzv. biele prilby, ale aj filmové štáby vybavené satelitnou technikou,“ dodal ruský generál s tým, že napríklad v neďalekej dedine Aftrís, oslobodenej od teroristov, našli laboratórium schopné vyrábať chemické zbrane.

Je Rusko pripravené?

Samotné hrozby Nikki Haleyovej sú podľa politológa Ildusa Jarulina reakciou na posolstvo prezidenta Putina Federálnemu zhromaždeniu v duchu „pozrite sa, na čo je pripravené Rusko“. V tejto súvislosti pripomenul pokračujúcu ofenzívu sýrskych vládnych jednotiek a prakticky z veľkej časti zlikvidovanú opozíciu.

„Rusko a sýrska vláda ponúkli militantom, aby opustili Východnú Ghútu. Bašta zanikne a USA chcú urobiť všetko pre to, aby Rusko uvoľnilo tlak na opozíciu prezidenta Asada,“ dodal politológ. V opačnom prípade podľa Jarulina stratia Američania na Blízkom východe nielen Sýriu. "Cieľom USA je preto prinútiť Rusko skončiť podporovanie vlády v Damasku. Budú to robiť na pôde OSN, ale aj priamymi hrozbami. Je to test: Je Rusko pripravené ísť až do konca alebo nie?“ myslí si Jarulin.