Tillerson sa (k) Trumpovi nehodil

Ako sa dalo očakávať, šéf diplomacie USA dostal výpoveď od vládcu Bieleho domu Donalda Trumpa prostredníctvom vyjadrenia na sociálnej sieti Twitter.

Prezident je kretén?

"Mike Pompeo, riaditeľ CIA, bude náš nový minister zahraničných vecí. Bude fantastický! Ďakujem Rexovi Tillersonovi za jeho službu! Gina Haspelová bude novou riaditeľkou CIA ako prvá žena. Gratulujem všetkým!“ zatweetoval Trump.

Nie je jasné, či prezident gratuloval aj Tillersonovi. Celé to však pripomína Trumpovu reality šou The Apprentice (Učeň), v ktorej si svojho času celebritný miliardár vyberal budúcich úspešných podnikateľov a tých menej zdatných vyprevádzal frázou: Ste vyhodený!

Podľa televízie CNBC Tillerson netušil, že by ho mal Trump nahradiť Pompeom, ktorého si vybral za šéfa CIA po svojom víťazstve v prezidentských voľbách. "Nehovoril s prezidentom a nie je si vedomý dôvodov, pre ktoré má odísť, ale je vďačný, že dostal možnosť slúžiť. Želáme všetko dobré Mikeovi Pompeovi,“ uviedol vo vyhlásení hovorca ministerstva zahraničných vecí Steve Goldstein.

Tillerson je bývalý šéf energetického koncernu Exxon Mobile. Bol trocha prekvapujúcou Trumpovou voľbou za šéfa diplomacie a pravdepodobne sa príliš s touto funkciou ani nestotožnil. A hlavne sa nakoniec ukázalo, že k Trumpovi sa svojím štýlom veľmi nehodí.

Prezident včera povedal, že Tillerson sa teraz bude cítiť šťastnejší. "Rex a ja sme sa o tom rozprávali dlhší čas. V skutočnosti sme celkom dobre spolupracovali, ale nezhodli sme sa na veciach. Keď sa pozriete na dohodu s Iránom, ja si myslím, že je hrozná. Povedal by som, že on ju pokladá za O. K. Takže sme si v skutočnosti nemysleli to isté. S Mikeom Pompeom máme podobný myšlienkový proces. Myslím si, že to pôjde veľmi dobre,“ vyhlásil Trump pre americké médiá.

Šéf americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Mike Pompeo. Autor: Reuters, LEAH MILLIS

Jack Goldstone, riaditeľ Centra pre globálnu politiku na Univerzite Georgea Masona, poukazuje na rozdielne postoje Tillersona a prezidenta na príklade KĽDR.

"Za niekoľko posledných mesiacov šéf Bieleho domu najprv na Twitteri kritizoval svojho ministra za snahu rokovať so Severnou Kóreou. Potom sa Trump bez upozornenia a konzultácií rozhodol vyjednávať s Pchjongjangom. Tillersonova pozícia sa stala neudržateľnou. Sám by nakoniec rezignoval,“ vysvetlil pre Pravdu Goldstone.

Pred niekoľkými mesiacmi podľa televízie NBC news vraj Tillerson v súkromnej konverzácii nazval prezidenta kreténom. A nikdy to priamo nepoprel. Aj ministerstvo zahraničných vecí len vyhlásilo, že Tillerson nepoužíva také slová, keď hovorí o prezidentovi, ale ani vtedy, keď hovorí o niekom inom.

„Bude zaujímavé, keď sa naozaj potvrdí, že šéf diplomacie zistil z Trumpovho vyjadrenia na Twitteri, že nemá prácu. Ak to tak v skutočnosti bolo, je to ďalší príklad v nekonečnom rade príkladov, keď prezident vytvára akúsi svoju imaginárnu identitu. Je ňou to, že je vraj dobrý biznismen a tvrdý chlapík, ktorý je komukoľvek schopný povedať, že ho vyhodí. Ale zdá sa, že Trump nebol schopný zavolať Tillersonovi. Je len pretvárka, ako drsne prezident pôsobí. Skutočný líder by povedal: Rex, nezhodneme sa na veciach, končíš,“ reagoval pre Pravdu expert na americkú politiku Charly Salonius-Pasternak z Fínskeho inštitútu pre zahraničné vzťahy.

Čo zanechal minister

Na ministerstve zahraničných vecí pôsobil Tillerson tak krátko, že odborníci len ťažko hľadajú jeho iniciatívy, ktoré vydržia. Zdá sa, že najväčším úspechom bolo, že Trump neurobil viac problematických rozhodnutí.

"Je ťažké identifikovať Tillersonove konkrétne úspechy. Do istej miery je to preto, že nevieme, nakoľko úspešný bol on a ľudia ako minister obrany Jim Mattis v ovplyvňovaní Trumpových krokov. Asi sa to ani nedozvieme, kým niekto z nich o tom nenapíše knihu,“ myslí si Salonius-Pasternak.

Čo pokladá za najväčší Tillersonov úspech Steffen Schmidt, politológ z Iowskej štátnej univerzity? "Bol protiváha prezidenta Trumpa. Upokojoval spojencov, keď ich šéf Bieleho domu urážal, ponižoval a strašil,“ uviedol pre Pravdu Schmidt.

Na druhej strane Tillerson podľa viacerých expertov nezvládol riadenie svojho rezortu. Z ministerstva zahraničných vecí odchádzajú skúsení diplomati a mnohé dôležité pozície zostávajú neobsadené.

"Tillerson pokračoval v dlhodobom trende obmedzovania amerických diplomatických kapacít,“ pripomenul pre Pravdu Daniel Bessner, expert na medzinárodné vzťahy z Washingtonskej univerzity. "USA stále viac závisia od vojenskej sily ako od diplomacie. Je to neefektívny spôsob, ako zlepšiť obraz Spojených štátov vo svete a ako dosiahnuť ciele, ktoré si ako krajina stanovíme. Pochybujem, že Pompeo bude v tomto inovatívnejší, že pohne americkú diplomaciu pozitívnym smerom,“ uviedol odborník.