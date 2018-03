Tlak na európske hranice sa znížil, no ostáva vysoký

V roku 2017 neoprávnene prekročilo hranicu do Európskej únie 205-tisíc osôb, čo znamená, že počet príchodov do EÚ sa v porovnaní s rokom pred krízou znížil o 28 percent.

Tlak na vnútroštátne migračné systémy sa síce znížil, zostal však naďalej vysoký, keďže v roku 2017 bolo podaných 685-tisíc žiadostí o azyl. V priebehu celého uplynulého roka sa tak potvrdilo znižovanie prílevu neregulárnych migrantov, pričom tento trend pretrvával aj v prvých mesiacoch roku 2018.

Vyplýva to zo správy o pokroku v tejto téme, ktorú predložila Európska komisia pred marcovým zasadnutím Európskej rady. Komplexná dohoda o migrácii by mala byť do júna tohto roka, pripomína sa v tlačovej správe zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorú poskytla Natália Podkonická.

„Kontinuálne sa pracuje na záchrane ľudských životov, riešení základných príčin neregulárnej migrácie, ochrane vonkajších hraníc Európy či na ďalšom prehlbovaní spolupráce s medzinárodnými partnermi. Celková situácia však zostáva nestabilná, a preto je v záujme zabezpečenia nepretržitej a účinnej reakcie na výzvy, ktoré migrácia prináša, potrebné, aby členské štáty a EÚ spoločne vynaložili ďalšie úsilie a aby najmä vyčlenili dodatočné finančné zdroje,“ píše sa v tlačovej správe.

Pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť od minulého novembra, je výsledkom pevného spoločného odhodlania pristupovať k riadeniu migrácie komplexne, uviedol dnes prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans. Pozitívny výsledok musíme udržať a zároveň musíme usilovne pracovať na prijímaní ďalších opatrení, vrátane zhody v otázke reformy azylového systému, dodal s tým, že niektoré opatrenia sú mimoriadne naliehavé, vrátane poskytnutia peňazí, ku ktorým sa členské štáty zaviazali.