V centre Prahy ľudia protestovali pre výroky Zemana proti médiám

Ľudia počas prejavov skandovali "hanba" a "Babiša do koša".

Na demonštrácii za zachovanie slobody slova sa na Václavskom námestí v Prahe zišlo v stredu podľa organizátorov asi 4000 ľudí, polícia odhad počtu účastníkov odmietla oznámiť. Demonštranti nesúhlasili s výrokmi prezidenta Miloša Zemana a ďalších politikov proti médiám. Zhruba po hodinovom proteste v hornej tretine Václavského námestia sa ľudia vydali na pochod k Pražskému hradu, kde prezident Zeman usporiadal koncert pre svojich podporovateľov. Na Hradčanské námestie dorazili davy ľudí. Asi po hodine demonštranti protest ukončili.

Demonštrácia na Václavskom námestí začala krátko pred 19:00, kedy z reproduktorov zazneli výroky Zemana, premiéra Andreja Babiša a predsedu SPD Tomia Okamuru proti novinárom. Demonštrujúci poukazovali na to, že títo politici podľa nich útočia na nezávislé médiá a najmä na Českú televíziu (ČT). „Ak by si mocní dovolili vziať nám nezávislé médiá, nemal by ich za nás kto kontrolovať,“ povedal jeden z rečníkov. Zeman, Babiš aj Okamura podľa rečníkov vedú proti médiám trvalú a nenávistnú kampaň. Na námestí boli pripravené aj stánky, kde ľudia mohli podpísať petíciu na podporu médií.

Ľudia počas prejavov skandovali „hanba“ a „Babiša do koša“. Mali so sebou české vlajky a vlajky EÚ, niektorí prišli aj s transparentmi. Minútou ticha si tiež uctili pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Na Hradčanskom námestí demonštranti skandovali „Máme toho dosť“ a „novinárov si nedáme“. Ozýval sa aj piskot a trúbenie, protestujúci štrngali kľúčmi. Ľudia tiež spievali českú hymnu a pieseň Marty Kubišovej Modlitba pre Martu. Demonštranti sa rozišli okolo 22:00.

Zhruba stovka ľudí sa na demonštrácii za slobodu slova zišla aj na námestí Českého raja v Turnove na Semilsku. „Som rád, že je ešte veľa ľudí, ktorí chcú brániť slobodné médiá. Ja si pamätám časy, kedy jediné slobodné médium bol samizdat. Za jednu básničku dostal môj kamarát 18 mesiacov,“ povedal turnovský disident Karel Šírek. Ľudia podpisovali petičné hárky na obranu verejnoprávnych mé­dií.

Zeman vo svojom inauguračnom prejave 8. marca ostro a obsiahlo zaútočil na podnikateľa Zdeňka Bakalu, médiá patriace do Bakalovho vydavateľstva Economia aj na Českú televíziu. Economia aj ČT sa proti výrokom ohradili.

Aktivisti tvrdia, že Zemanove slová sú pokračovaním dlhodobého nenávistného útoku na novinárov, ktorí poskytujú verejnosti nezávislé a pluralitné pohľady na politiku a spoločnosť. Prezidentovi chcú dokázať, že sú novinársku obec pripravení brániť.