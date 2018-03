Mučila teroristov. Povedie pre Trumpa CIA?

Ginu Haspelovú (61) si vybral republikánsky prezident Donald Trump ako nominantku po vládnej rošáde, ktorú urobil. Haspelová má nahradiť v CIA Mikea Pompea, ktorý na čele ministerstva zahraničných vecí vystrieda 31. marca Rexa Tillersona. Toho vládca Bieleho domu v utorok vyhodil.

Haspelová však nemá miesto isté. V pozícii ju musí potvrdiť Senát. V roku 2002 Haspelová viedla v Thajsku tajné väzenie CIA, v ktorom najtvrdšími metódami vypočúvali teroristov. Medzi extrémistami z Al-Kajdy tam boli Abd al-Rahím al-Našírí a Abú Zubajdáh. Ten prišiel pri mučení o ľavé oko, pravidelne ho podrobovali waterboardingu (simulovanému topeniu) a nenechali ho spať. Podľa agentúry AP vlani Európske centrum pre ústavné a ľudské práva vyzvalo nemeckú prokuratúru, aby na Haspelovú v súvislosti s prípadom Abú Zubajdáha vydala zatykač. Zatiaľ však k tomu nedošlo.

"Gina Haspelová sa má stať šéfkou CIA , ale je to veľmi zlý výber. Je múdra, tvrdá a skúsená. Ale je tiež kontroverzná,“ reagoval pre Pravdu Jack Goldstone, riaditeľ Centra pre globálnu politiku na Univerzite Georgea Masona. "Podieľala sa na mučení v operácii CIA v Thajsku v tajnom väzení a údajne o tom aj zničila dôkazy. Keď ju v roku 2013 nominovali na zástupkyňu riaditeľa Tajnej spravodajskej služby v rámci CIA, post nedostala pre kontroverzie s ňou spojené. Trump z nej urobil dvojku v CIA, ale tiež pre to čelila opozícii práve pre jej zapojenia sa do extrémnych metód vypočúvania,“ vysvetlil Goldstone.

"Som vďačná prezidentovi Trumpovi za príležitosť a skromne prijímam dôveru, ktorú do mňa vkladá nomináciou na ďalšieho riaditeľa Ústrednej spravodajskej služby,“ uviedla Haspelová. V Senáte majú republikáni len tesnú väčšinu. Keby všetci demokrati boli proti Haspelovej, nemusela by prejsť. Je jasné, že jej účasť na programe mučenia bude jednou z hlavných tém v Senáte pri vypočúvaní.

"Minulosť pani Haspelovej z nej robí nevyhovujúcu adeptku na riaditeľku Ústrednej spravodajskej služby. Jej nominácia musí zahŕňať absolútnu transparentnosť v súvislosti s tým, čo robila, o čo žiadam už viac ako rok, odkedy ju vymenovali za zástupkyňu riaditeľa CIA,“ uviedol demokratický senátor Ron Wyden z Oregonu.

"Mučenie ľudí vo väzbe za posledné desaťročia bolo jednou za najtemnejších kapitol amerických dejín. Pani Haspelová musí počas procesu potvrdenia v Senáte vysvetliť, ako a do akej miery bola zapojená do CIA programu vypočúvania,“ vyhlásil zase arizonský republikánsky senátor John McCain, ktorého počas vietnamskej vojny zajali a mučili komunistické sily.

V prospech Haspelovej však pravdepodobne bude hrať, že jej podporu vyjadrili niektorí bývalí vysokopostavení predstavitelia spravodajských služieb z čias demokratického prezidenta Baracka Obamu. Viacerí odborníci si tiež myslia, že hoci ju nominoval Trump, Haspelová je pripravená odolávať snahám šéfa Oválnej pracovne spolitizovať tajné služby.

"Najlepšia vec na Gine Haspelovej je, že je to profesionálka, a preto to chápe a bude udržiavať hodnoty striktnej objektivity CIA v politicky turbulentných časoch,“ uviedla pre Pravdu Carmen Medinaová, ktorá v Ústrednej spravodajskej službe riadila Centrum pre výskum spravodajstva, čo je analytická organizácia CIA.

Podľa Medinaovej je tiež dobré, že taká veľká organizácia by mohla mať na čele prvú ženu. "Najmä preto, že CIA je známa svojou mužskou kultúrou,“ pripomenula analytička.