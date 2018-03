Macron súhlasí s Mayovou, že za útokom na Skripaľa stojí Rusko

Francúzsko súhlasí s tvrdením Británie, že za útokom na bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry stojí Rusko. Po telefonickom rozhovore s britskou premiérkou Theresou Mayovou to vo štvrtok vo vyhlásení uviedol francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Zároveň zdôraznil solidaritu svojej krajiny s Londýnom. V nasledujúcich dňoch chce šéf Elyzejského paláca oznámiť opatrenia, ktoré Francúzsko voči Rusku prijme.

„Od začiatku týždňa Spojené kráľovstvo Francúzsko podrobne informovalo o dôkazoch zhromaždených britskými vyšetrovateľmi a dôkazoch o ruskej zodpovednosti za útok,“ uviedol Elyzejský palác.

„Francúzsko súhlasí so Spojeným kráľovstvom, že neexistuje žiadne iné rozumné vysvetlenie, a zdôrazňuje solidaritu so svojím spojencom,“ povedal ďalej Macronov úrad. „Prezident a premiérka sa zhodli na dôležitosti jednotnej európskej a transatlantickej odpovede na túto udalosť,“ dodal.

„Oznámim v nasledujúcich dňoch opatrenia, ktoré máme v úmysle prijať,“ povedal neskôr Macron pri návšteve západného Francúzska. Znovu zopakoval, že všetky informácie, ktoré má k dispozícii, vedú k tomu, že zodpovednosť za otrávenie Sergeja a Julie Skripaľovcov v Británii „je skutočne možné pripísať Rusku“.

Ešte v stredu pritom hovorca francúzskej vlády Benjamin Griveaux uviedol, že je príliš skoro a situácia je zatiaľ príliš nejasná na to, aby Paríž podnikol nejaké kroky. V štvrtkovej britskej tlači to vyvolalo búrlivé reakcie. Napríklad Daily Mirror napísal, že Francúzsko rozdrvila Mayovej nádeje na jednotný postup voči Rusku.

Macron, ktorý sa podľa agentúry Reuters snaží od nástupu do funkcie vybudovať nový vzťah svojej krajiny s Ruskom, by mal ako čestný hosť vystúpiť v máji na ekonomickom fóre v Petrohrade. Na otázku agentúry Reuters francúzske úrady neuviedli, či jeho plán zavítať do Ruska naďalej platí.

Bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliu otrávili 4. marca v juhoanglickom Salisbury nervovo-paralytickou látkou Novičok, ktorú vyvinul Sovietsky zväz. Obaja sú naďalej v nemocnici v kritickom stave. Podľa muža, ktorý sa na vývoji látky podieľal, nemajú šancu na uzdravenie. Britská premiérka Mayová v stredu povedala, že útok má na svedomí Rusko, a oznámila sériu opatrení vrátane vypovedania 23 ruských diplomatov z krajiny.