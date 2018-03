ODS odmietlo vládnu spoluprácu s Babišovým ANO

ODS podľa Fialových slov naďalej odmieta vládnu spoluprácu s Babišovým hnutím a chce byť alternatívou k ANO spolupracujúcemu s českomoravskými komunistami z KSČM a Okamurovým hnutím Sloboda a priama demokracia (SPD).

Fiala, ktorý poukázal na rokovania ANO a KSČM, ako aj na spoluprácu spomínaných troch subjektov pri hlasovaniach, informoval, že výzva, aby ODS podporila Babišov vládny kabinet, na stretnutí ani nezaznela. Osobne nemá ani jasno, či Babiš má nejaký plán, koncepciu pri zostavovaní vlády.

Aj keď sa líder ODS pred ďalšími rokovaniami s ANO neuzatvára, podľa vlastných slov nevidí na ne v súčasnosti konkrétny dôvod.

Hnutie ANO absolvovalo vo štvrtok rokovania aj s KSČM a SPD.

Líder KSČM Vojtěch Filip po rozhovoroch uviedol, že sa podarilo nájsť zhodu v asi 80 percentách otázok, avšak v zahraničnej a bezpečnostnej politike nie. Preto sa komunisti nechystajú do vlády a chcú rokovať iba o jej tolerancii.

Predseda SPD Tomio Okamura po rokovaniach s Babišovým hnutím konštatoval, že vláda na základe odbornosti by mohla vzniknúť rýchlo, umožňuje to podľa jeho názoru dosiahnutá miera programovej zhody. Všetko záleží teraz na hnutí ANO, poznamenal, i keď pripustil, že jestvujú odlišnosti v postojoch, avšak tie sú riešiteľné. Možnosť podpory koalície ANO a ČSSD zo strany SPD však Okamura vylúčil, pretože by v nej nevidel garanciu stabilnej politiky v záujme ČR.

Práve rokovania s ČSSD uzavrú vo štvrtok seriál stretnutí predstaviteľov hnutia ANO s ďalšími parlamentnými subjektmi.