Mugabe: Nečakal som, že Mnangagwa pôjde proti mne, bol to prevrat

Bývalý prezident Zimbabwe Robert Mugabe nečakal, že terajšia hlava štátu Emmerson Mnangagwa pôjde proti nemu, a svoje vlaňajšie odstavenie od moci označil za prevrat. Mugabe, ktorý v krajine vládol od získania nezávislosti v roku 1980, to povedal v televíznom rozhovore.

Mugabe bol nútený odstúpiť po tom, čo kontrolu nad krajinou v novembri prevzala armáda a zákonodarcovia jeho vlastnej strany zahájili proces zosadenia hlavy štátu. Bývalého prezidenta vnímajú niektorí jeho krajania ako hrdinu, ktorý zvrhol belošskú nadvládu, iní mu pripisujú vinu za to, že sľubnú krajine ekonomicky zruinoval.

V prezidentskom úrade ho vystriedal Mnangagwa, jeho bývalý spojenec, ktorého Mugabe odvolal z úradu viceprezidenta. Podľa agentúr tak chcel pripraviť cestu do úradu svojej žene Grace, ale vyvolal tým zásah armády.

„Nikdy som si nemyslel, že ten, ktorého som vychoval … sa obráti proti mne,“ povedal Mugabe v rozhovore s juhoafrickou televíziou SABC. „To neznamená, že Emmersona nenávidím, veď som ho do vlády priviedol ja. Ale musí sa to urobiť štandardnou cestou, on sa na to miesto dostal nesprávnym spôsobom. Nezákonne,“ rozviedol bývalý prezident. „Musíme túto hanbu, do ktorej sme sa hodili, odstrániť,“ dodal.

Mugabe od svojho odstavenia od moci nevystupuje na verejnosti. Bývalá hlava štátu, obviňovaná v minulosti zo zločinov proti ľudskosti a genocídy v súvislosti s potlačením opozície v 80. rokoch, dostala výmenou za rezignáciu imunitu pred trestným stíhaním pre seba i pre svoju manželku.