Savčenková povedala, kto vraždil na Majdane

Savčenková, niekdajšia ukrajinská pilotka vrtuľníka, si svojho času odsedela v ruskej väznici časť trestu za zabitie ruských novinárov v Donbase na línii frontu medzi vládnymi silami a separatistami. Prezident Vladimir Putin ju napokon omilostil a doma ju vítali ako hrdinku. „Obhadzovali ma kvetmi. Upozornila som však, že neskôr môžu do mňa hádzať kamene,“ povedala už vtedy, veštiac možnú budúcnosť, stále ešte poslankyňa parlamentu pred príchodom na výsluch ako svedkyňa do kyjevského sídla štátnej bezpečnosti. Konkrétne v prípade zatknutého generála Vladimira Rubana, ktorý za Ukrajinu šéfoval dlhotrvajúcemu rokovaniu o výmene ukrajinských a povstaleckých zajatcov. Za mrežami sa generál ocitol 8. marca. V čase, keď v „prvej línii“ konfliktu bol na „kontrole“ vtedajší šéf CIA Mike Pompeo a dnes už vymenovaný minister zahraničia USA.

Ruban aj Savčenková dnes čelia podozreniu, že pripravovali teroristické útoky. Majú to potvrdzovať zbrane, ktoré našli počas kontroly v generálovom vozidle. Oboch podozrievajú, že rokovanli o ozbrojenom prevrate s dôstojníkmi Hlavnej správy rozviedky na ministerstve obrany. „Nikdy v živote som nikoho nezradila. Ani v zajatí, ani v ruskom väzení a neurobím to ani na Ukrajine,“ vyhlásila vo štvrtok Savčenková s tým, že plne podporí väzneného generála Rubana. Následne prešla do slovného protiútoku, keď pred kamerami adresovala obvinenie súčasnej vládnej moci.

„Na Majdane sa v roku 2014 objavili zbrane, ktoré použili s vedomím organizátorov protestnej akcie. Videla som, ako z modrého mikrobusu vystúpili ozbrojení muži, ktorí dnes sedia v parlamente. Videla som, ako Parubij (súčasný šéf snemovne – pozn. aut.) doviedol ostreľovačov do hotela Ukrajina a Lucenko sa stal generálnym prokurátorom, aby zakryl tieto zločiny,“ vypálila od pása „neriadená strela“. V čase, keď sa Lucenko chystal navrhnúť poslancom parlamentu zrušenie jej poslaneckej imunity a následne ju chce zatknúť a uväzniť. "Vyšetrovatelia majú nezvratné dôkazy o účasti Savčenkovej na príprave teroristického útoku v parlamente,“ tvrdil generálny prokurátor, ktorý nemá právnické vzdelanie.

Savčenková spomínanými výrokmi rozvírila spoločenskú hladinu iba pár hodín po návrate zo Štrasburgu. Po tom, čo ju viacerí verejne podozrievali, že utiekla do Ruska. Poslankyňa zároveň včera nepriamo potvrdila nedávne svedectvo gruzínskych ostreľovačov, ktorí podľa ich vlastných slov boli účastníkmi udalostí na Majdane. Ako povedali, rozkaz strieľať dostali od Sergeja Pašinského, dnes šéfa parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť a obranu. „Cieľom boli demonštranti, ale aj príslušníci silových štruktúr (špeciálna jednotka Berkut a policajti – pozn. red.),“ tvrdili Gruzínci.

V nemilosti vládnych kruhov je Savčenková od chvíle, keď dala jasne najavo, že bude robiť vlastnú politiku, a obrátila sa chrbtom aj k opozičnej koalícii Baťkivščina (Vlasť) Julie Tymošenkovej. Vlne kritiky čelila hlavne po prelomovej tajnej ceste do Minska, kde rokovala s lídrami samozvaných republík DĽR a LĽR Alexandrom Zacharčenkom a Igorom Plotnickým. Navyše 27. decembra oznámila založenie občianskej platformy RUNA (Hnutie, reformy, revolúcia ukrajinského ľudu).